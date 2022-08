Ondertussen reageerde World Snooker Tour naar Eurosport ook over de vermiste snookerspeler in Fürth.

"We waren ons ervan bewust dat Hossein Vafaei visumproblemen had voor zijn reis naar Duitsland om de BetVictor European Masters bij te wonen. We hebben echter geen formele weigering ontvangen van Hossein en de wedstrijd is zoals gepland naar vanmorgen verplaatst", aldus de verklaring.

"Echter, toen Vafaei niet kwam opdagen voor de wedstrijd, kreeg zijn tegenstander Xiao Guodong een bye".

De wedstrijd tussen de Iraniër en de Chinees had dinsdagochtend moeten beginnen, maar Vafaei kwam niet opdagen. Eerst was het even wachten, maar uiteindelijk verloor de Shoot-out-kampioen de wedstrijd zonder te spelen.

Ook Li Hang, Chang Bingyu en Lei Peifa moesten vanwege visumproblemen hun deelname aan de European Masters afzeggen.

