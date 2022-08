European Masters | Wilson veel te sterk voor Hawkins in finale

Wilson heeft nu drie van zijn vijf titels in Duitsland gewonnen. In Fürth had hij in 2018 al de Paul Hunter Classic gewonen. Ook won hij in 2019 de German Masters in Berlijn

Na de eerste sessie leidde Kyren Wilson al met 6-2. Hoewel beiden niet hun beste spel lieten zien, maakte Wilson er 2-0 van via een respotted black en ook het frame daarna was een prooi voor de man uit Kettering. Pas toen won Hawkins zijn eerste frame, maar de eerste mini-sessie bleek een opmaat voor een grote zege van Wilson. Ook de volgende vier frames werden in het voordeel van Wilson verdeeld, zodat hij met vier frames voorsprong de tweede sessie in ging.

Geen comeback

Doordat 'The Hawk' het eerste frame van de avond won dankzij een break van 64, ontstond er een sprankje hoop op een eventuele comeback, maar die break, ook meteen de hoogste break van de wedstrijd, bleek het laatste wapenfeit te zijn van Hawkins, die daarna geen frame meer op het bord noteerde. Wilson stelde de zege veilig door drie frames op rij te winnen en pakte daardoor zijn vijfde rankingtoernooizege.

Dankzij de zege schuift Wilson twee plaatsen naar boven op de wereldranglijst. Hij staat nu zesde. Hawkins verstevigde zijn positie in de top 16 en klimt naar de negende plek.

