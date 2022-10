Hong Kong Masters | O'Sullivan verslaat Fu in finale voor recordpubliek

O'Sullivan leek aanvankelijk een makkelijke avond te beleven in het Hong Kong Colliseum, maar Fu maakte het op het laatst nog heel spannend, ondanks dat hij vanwege blessureleed al geruime tijd niet actief is op het professionele circuit

Ze deelden de eerste twee frames, en Fu had op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat de voormalig Masters-finalist een zwarte van de spot miste. O'Sullivan kende geen genade en met een break van 71 werd het 2-1 voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Ook het vijfde frame ging naar de Rocket. Na de break probeerde Fu agressiever te zijn en sneller voor lange ballen te gaan. Die tactiek werpte in het zesde frame direct zijn vruchten af, maar in het zevende frame ervaarde Fu ook de keerzijde van die speelwijze. Nadat hij een moeilijke rode miste, counterde Ronnie O'Sullivan met een century om er zo 5-2 van te maken.

Fu geeft niet op

In de achtste frame stond O'Sullivan op het punt om te winnen, maar na matig positioneel spel had hij een veel te moeilijke gele nodig om de overwinning veilig te stellen. Die miste O'Sullivan, waarna Fu dankzij een briljante clearance er 5-3 van wist te maken. Dankzij een 56-break in het daaropvolgende frame werd de marge verkleind naar één frame.

O'Sullivan stond voor de 9000 man in de arena duidelijk onder druk, maar zoals alleen echte kampioenen dat kunnen ging hij niet aan die druk ten onder. Ondanks dat zowel roze als zwart geblokt lagen, wist de Engelsman met blauw en de kleuren in baulk een prachtige 114-clearance te fabriceren.

Die briljante break leverde hem niet alleen de titel op, maar ook nog eens 100.000 pond. Marco Fu moest genoegen nemen met 45.000 pond plus nog eens £ 10.000 voor zijn maximale break in de halve finale tegen John Higgins.

