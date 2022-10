Hong Kong Masters | O'Sullivan whitewasht thuisspeelster Yee en gaat door naar halve finale

Dat O'Sullivan weinig tegenstand van Yee zou hebben was op voorhand al vrijwel zeker. Ondanks dat de Hongkongse drievoudig wereldkampioen is, is het verschil met de mannen in snooker nog heel groot.

Ondanks het klasseverschil kreeg Yee in het eerste frame een aantal kansen om een beslissende break te maken, maar ze kreeg de cue ball niet genoeg onder controle. En waar Yee meerdere kansen kreeg maar die niet verzilverde, had O'Sullivan aan een kans genoeg.

Precies dat was het verhaal van de wedstrijd. Yee kreeg best kansen, maar kon geen grote breaks maken, waardoor O'Sullivan nauwelijks onder druk kon worden gezet. Uiteindelijk eindigde de partij in 5-0, en dat was een logische uitslag gezien de krachtsverhoudingen. Hoogtepunt was de 100-break van 'The Rocket' in frame twee, waarmee hij het publiek in Hong Kong op de banken kreeg.

Format

De Hong Kong Masters is geen gerenommeerd toernooi, en telt ook niet mee voor de wereldranglijst. De organisatie nodigt de beste zes spelers van de wereld uit om te komen, en geeft wildcards aan twee andere spelers. Dit jaar zijn dat Ng On Yee en voormalig top 16-speler Marco Fu, beide afkomstig uit Hong Kong.

Fu is de laatste jaren door blessures afgegleden op de wereldranglijst, maar was in zijn prime absoluut een speler om rekening mee te houden. Die klasse liet Fu dit toernooi gelukkig ook weer eens zien, want in de kwartfinale schakelde hij viervoudig wereldkampioen Mark Selby uit.

Daardoor gaat Fu het morgen in de halve finale opnemen tegen John Higgins, die gisteren in een decider wist te winnen van Judd Trump. De andere halve finale gaat tussen Ronnie O'Sullivan en Neil Robertson. Laatstgenoemde won vanochtend vroeg met 5-3 van Mark Williams.

