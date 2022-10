Hong Kong Masters

Voor een recordpubliek van bijna 9.000 enthousiaste fans in het Hong Kong Coliseum versloeg O'Sullivan thuisspeler Marco Fu in de finale met 6-4. Nog nooit waren er zoveel toeschouwers naar een snookerwedstrijd gekomen.

Na afloop was Fu trots op het feit dat er zoveel mensen op de wedstrijd af waren gekomen. "Ik ben erg blij, blij om geschiedenis te schrijven met Ronnie en het record te breken", zei Fu na de wedstrijd. Bedankt aan elke speler die naar dit toernooi in Hong Kong is gekomen."

"Het was een voorrecht om tegen Ronnie te spelen. Hij staat in dezelfde rangorde als Federer, Messi, Tiger Woods en Michael Jordan. Ik hoop dat hij blijft spelen. Wanneer Ronnie speelt, moeten we hem steunen."

Het toernooi was het eerste evenement in Hong Kong sinds 2017. Fu sloot zich aan bij de woorden van O'Sullivan dat het een jaarlijks evenement op de kalender zou moeten worden .

"Er is geen jaarlijks snookertoernooi in Hong Kong", zei Fu. “Ik hoop dat het toernooi niet eens in de vijf of tien jaar in Hong Kong wordt gehouden. Dit toernooi zou jaarlijks moeten worden gehouden voor de fans in Hong Kong. Het bracht iedereen vreugde, vooral tijdens de coronapandemie."

Fu kreeg de 9.000 man in het Hong Kong Colliseum zaterdag al op de banken door in de halve finale tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins een maximumbreak te produceren in de decider.

