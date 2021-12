Scottish Open | Brecel na winst: 'Een eer om in een finale te winnen van John Higgins'

'Ik zei net tegen John dat het een eer is om tegen hem te spelen, dus om van hem te winnen is een droom die uitkomt. Ik deed het goed in de laatste frame want vanaf 8-2 was ik echt helemaal nergens en de laatste die je dan tegen je wil hebben is John (Higgins).'

'Het is geweldig. Ik denk dat het winnen van deze titel na het verlies in York knapper is dan het winnen van UK Championship. Ik mag Joe Perry wel bedanken voor het missen van een aantal ballen in de tweede ronde, waar ik niet goed speelde, maar ik ben al met al zeer tevreden met hoe ik heb gespeeld.'

Volgende week speelt de Top 32 van de eindejaarsranking nog een toernooi in Coventry: 'Er is nog een toernooi te gaan en dan ga ik naar huis. Ik zoek nog een lift!'

'Ik kijk ernaar uit om lekker uit te rusten en naar het WK Darts te kijken. Om hier te winnen geeft zoveel meer voldoening dan toen ik China voor anderhalve man en een paardekop won.'

