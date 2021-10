Northern Ireland Open | Allen wint voor thuispubliek na spannende decider

De beide spelers waren de hele wedstrijd redelijk gelijk aan elkaar, en het was daarom dus ook geen verrassing dat er gelijke stand na de eerste sessie uitvloeide. Het hoogtepunt van de eerste sessie was een schitterende clearance van Higgins op 4-3, die daarmee de stand gelijk trok. Eurosport-analist en snookerlegende Ronnie O'Sullivan noemde de clearance 'een van de beste clearances in snookergeschiedenis.'

Ook in de avondsessie gaven Higgins en Allen weinig cadeautjes weg. Ook tijdens de mid-session stond er een gelijke stand op het scorebord (6-6), maar na de pauze was het Higgins die zijn slag leek te slaan. ‘The Wizard of Wishaw, zoals zijn bijnaam luidt, pakte twee frames op rij en kwam op matchpoint.

Allen raakte echter niet in paniek. De Noord-Ier won het vijftiende frame om er 7-8 van te maken en pakte ook frame zestien, ondanks dat Higgins daar een goede kans liet liggen om de wedstrijd uit te spelen. In de decider ging het heel erg gelijk op, totdat de Schot een rode miste, waardoor Allen in kon stappen. De home boy hero produceerde onder grote druk een prachtige 38 break en veroverde daarmee zijn zesde rankingtitel, zijn eerste sinds de Scottish Open in 2018.

Met de winst verdient Allen een prijs van 70.000 pond, plus een bonus van 5000 pond voor de 147 die hij eerder deze week maakte. Een week om nooit te vergeten voor de man uit Antrim, die nog nooit een toernooi won in eigen land. Na afloop was Allen in zijn winnaarsinterview zeer erkentelijk over zijn tegenstander.

