Northern Ireland Open

'Juddernaut,' zoals de bijnaam van de Engelsman luidt, is al jaren oppermachtig in de Noord-Ierse hoofdstad. Trump won het toernooi in 2018 en 2019 en zelfs toen het toernooi in het Engelse Milton Keynes werd gehouden vanwege de coronapandemie was het de man uit Bristol die op zondagavond de Alex Higgins Trofee omhoog hees.

Voor Allen is deze halve finale een welkome opsteker. The Pistol zal zijn vorige seizoen zo snel mogelijk willen vergeten, want daarin wist de man uit Antrim op z'n zachtst gezegd geen potten te breken. Het seizoen lijkt het een stuk beter te gaan voor Allen, want naast de overwinning op de nummer één van de wereld maakte de Noord-Ier deze week ook een 147 break in zijn partij tegen de Chinees Si.

Morgen (zaterdag) is het semi-finals day! De wedstrijden zullen dan gaan om een best of 11 (eerste bij de 6). Mark Allen neemt het daarin op tegen de Engelsman Ricky Walden. De andere halve finale wordt gespeeld tussen de Schot John Higgins en Yan Bingtao, een herhaling van de finale op de Masters van begin dit jaar. De Chinees veroverde daar zijn eerste Triple Crown.

