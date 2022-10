Northern Ireland Open | Allen in zijn Belfast voor het tweede jaar op rij de sterkste

De Northern Ireland Open in Belfast maakt onderdeel uit van de Home Nations Series en behoort daarmee tot de grotere toernooien van de snookertour. Net als vorig jaar is het Allen die vroeg in het seizoen een grote vis beet heeft.

Hoewel Allen de finale domineerde – hij won na een 1-4 achterstand maar liefst acht frames op rij – kreeg hij de titel zeker niet cadeau. De thuisfavoriet moest onderweg afrekenen met Mark Williams en Neil Robertson, twee van de grote namen in het circuit. Twee wereldkampioenen bovendien.

Turbulent privéleven

Wie weet is wereldkampioen worden nu wel de volgende uitdaging voor de 36-jarige Allen, die een hoog niveau kan halen en ook steeds consistenter presteert. Hij stond in The Crucible al diverse keren in een kwartfinale en zelfs de halve eindstrijd, maar de laatste jaren was het avontuur telkens snel voorbij. Wellicht was dit mede het gevolg van grote turbulentie in zijn privéleven.

Voor Zhou resteert na zijn tweede optreden in een grote snookerfinale – eerder verloor hij met 9-0 van Robertson op de European Masters, dus er was met vier gewonnen frames sprake van verbetering – als troost een cheque voor de hoogste break.

UK Championship

Dit uiteraard naast zijn prijzengeld (35.000 pond) als verliezend finalist, Allen toucheert 80.000 pond. Zhou is echter pas 24 jaar en staat pas aan het begin van zijn carrière, dus wie weet waar hij nog toe in staat blijkt.

De volgende grote afspraak is de UK Championship tussen 12 en 20 november.

