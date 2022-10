Northern Ireland Open | Robertson met hangen en wurgen naar volgende ronde na overwinning op Fan

Nee, het was absoluut niet de beste wedstrijd uit zijn glansrijke carrière. Verre van zelfs, maar gelukkig had Robertson in Fan Zhengyi een tegenstander die de missers van de voormalig wereldkampioen niet kon afstraffen.

Het matige spel van de Australiër tekende zich in het eerste frame al aan. Hij miste ballen die hij in normale doen nooit zou missen en had maar liefst vier kansen nodig om het eerste frame op het bord te noteren.

Robertson pakte het volgende frame ook met moeite, waarna Fan met een 91-clearance de marge verkleinde naar een frame. Ondanks dat Robertson niet best speelde, wist hij telkens een gat met zijn Chinese tegenstander te houden. Zo ook tot het einde, want op een 3-2 voorsprong plaatste Robertson een beslissende 40-break, die uiteindelijke voldoende bleek voor de winst.

