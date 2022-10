Northern Ireland Open | Yeulong krijgt verrassende waarschuwing na te lang nadenken

Het gebeurde allemaal in frame vier van de finale. Yuelong was vastgelopen op een break van 37 en zocht hard naar een weg om de witte bal safe te leggen. Dat was kennelijk nogal moeilijk voor de Chinees, want hij nam flink zijn tijd.

Liefst twee minuten duurde het voordat de scheidsrechter er iets van zei. En dat is opmerkelijk, want officieel staat er geen tijdslimiet op de tijdsduur van een shot. Mark Selby heeft ooit zes minuten en 13 seconden nodig gehad om een shot te spelen, dus daar komt deze twee minuten niet eens bij in de buurt.

Het optreden van Scullion kon niet op bijval rekenen van snookerlegendes Ronnie O'Sullivan en Jimmy White. Laatstgenoemde vindt het oneerlijk dat Yuelong deze waarschuwing krijgt. "Als hij een van de langzame spelers op de tour was die wel vaker zijn tijd neemt, dan denk ik dat hij het recht had om het hem te vertellen, maar dat is niet zo."

O'Sullivan was het daarmee eens. "Als er een duidelijk shot was, zou je kunnen zeggen 'Oké, twee minuten is te lang', maar er was niets vanzelfsprekends. Hij nam zijn tijd, maar als het de nieuwe regel wordt dat je na twee minuten een waarschuwing krijgt, dan zou dat voor iedereen moeten gelden."

"Misschien deed hij dat gewoon omdat Zhou geen hooggeplaatste speler is. Zou hij hetzelfde doen met Selby, Higgins, Robertson en mezelf", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

