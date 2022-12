Scottish Open | Wilson wint na achttien jaar wachten eindelijk eerste rankingtitel

Met een 94-break gooide Wilson de wedstrijd in het slot. Wilson, die drie jaar geleden nog de halve finale van het WK in Sheffield bereikte, won hiermee zijn eerste rankingtitel ooit. Hij heeft er 18 jaar voor moeten wachten.

Op de wereldranglijst stijgt Wilson veertien plaatsen en daardoor bevindt hij zich nu op de achttiende plaats. O'Connor klimt met zijn finaleplek vijftien plaatsen naar nummer 40.

Wilson is de 73e speler die een rankingtoernooi wint. Voor de 200e keer in de geschiedenis van de sport zegevierde een Engelsman. O'Connor werd de 110e speler die in een finale stond.

