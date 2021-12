Scottish Open | Bijzonder record! Robertson wint frame met maar liefst 178 punten

Je scoort een maximale break van 147 als je na het potten van een rode bal telkens een zwarte van tafel speelt en vervolgens ook de gekleurde ballen stuk voor stuk pot. Dit was alleen niet de manier waarop Robertson aan zijn recordscore kwam.

Zijn arme tegenstander Lee Walker werd in het vijfde frame met de witte bal snooker gelegd achter bruin. Hoewel er nog genoeg rode ballen op tafel lagen, was het ontworstelen aan deze snooker teveel gevraagd voor Walker, die maar liefst 44 strafpunten incasseerde.

Strafpunten

Die 44 strafpunten werden bijgeschreven achter de naam van Robertson, waarna hij via een break van 133 ook nog eens de tafel leeg speelde. Aangezien Robertson al een puntje had gescoord via het potten van een rode bal, kwam de totaalscore op 178.

Het vorige record was in handen van Dominic Dale, die tijdens het WK van 1999 een score van 167 neerzette.

