Scottish Open | Brecel doet het opnieuw en meldt zich in tweede finale in week tijd

Er zijn voor Brecel de laatste weken twee manieren op wedstrijden te winnen: via een spannende decider of met ruime cijfers. Tijdens de halve finale tegen McGill werden het opnieuw ruime cijfers. Opnieuw, omdat hij vorige week al met 6-2 won van diezelfde McGill.

Scottish Open | McGill verpest niet te missen bal

Dit keer was de strijd dus nog iets ongelijker, met een tussenstand van 5-0, wat alles zegt over de goede vorm van Breccel. De ‘Belgian Bullet’ staat op de drempel van een plek in de topzestien, wat het voortaan alleen maar ‘gemakkelijker’ moet maken om deel te nemen aan toernooien.

Scottish Open | Brecel na behalen tweede finaleplaats: "Toernooiwinst is mogelijk"

Finale tegen grootheid Higgins

Hetzelfde geldt voor eventuele routes naar succes, al moet je natuurlijk altijd van iedereen kunnen winnen. Precies dat is wat de 26-jarige Brecel de laatste weken doet. Slechts Zhao Xingtong (10-5) wist de laatste drie weken van hem te winnen. Helaas gebeurde dit dan weer net in de finale van het UK Championship.

Maar nu mag Brecel alweer op voor een herkansing en dus mogelijke toernooiwinst. Een gemakkelijke opgave wordt de finale waarschijnlijk niet, want ook John Higgins verkeert deze week in topvorm. Higgins was, eveneens met 6-1, veel en veel te sterk voor Ronnie O’Sullivan. Het wordt voor Higgins alweer zijn derde recente finale. De vorige twee verloor hij in een beslissend frame.

De finale tussen Brecel en Higgins begint zondag rond de klok van 14:00 uur en zowel de middag- als avondsessie zijn live te volgen via discovery+ . De avondsessie is ook live op Eurosport 1.

