Scottish Open | “Luca was gewoon te goed” - Higgins spreekt vol lof over Brecel

De Belg schoot uit de startblokken en had – achteraf gezien – al snel de beslissende marge op het bord staan, waardoor hij zich zelfs wat zenuwen kon permitteren toen de beker wel heel erg naar hem begon te lonken. Meer dan 5-10 zat er voor Higgins niet in.

In plaats van te gaan sikkeneuren, sprak Higgins vol lof over de 26-jarige Brecel. “Ik heb geprobeerd om me terug in de wedstrijd te vechten, maar Luca was gewoon te goed. Eerlijk waar. De manier waarop hij speelt… een jonge superster, dat is-ie. Gefeliciteerd Luca, je hebt geweldig gespeeld”, aldus Higgins.

“Kleine kinderen die zaten te kijken, willen later waarschijnlijk Luca zijn. En hun vader en moeder hopen ongetwijfeld ook dat ze de nieuwe Luca worden”, vervolgde Higgins, die daarmee wellicht knipoogde naar eerdere uitspraken van Ronnie O’Sullivan, die juist niet zei te willen dat zijn kinderen de keu oppakken.

Voor Higgins was het alweer de derde verloren finale in korte tijd, dit keer ‘gelukkig’ eens niet beslist op een decider. “Van Luca kun je verliezen, zeker als je ziet hoe hij bezig is. Hij had eerder al eens een goede periode en zakte daarna weg, maar nu is hij terug. Met Luca, Xingtong, Bingtao en Trump kan snooker weer een tijdje vooruit, het ziet er goed uit voor de sport.”

Masters zonder Brecel

“Ik voelde me goed en ik was echt in vorm. Misschien miste ik enkele ballen aan het begin van de finale die mij op achterstand brachten, maar Luca strafte ook daadwerkelijk alles af. Het was een plezier om naar te kijken. Ik zie hem al tien jaar spelen, zag hem opgroeien. Het is top om Luca erbij te hebben, hij behoort tot de topspelers van de wereld.”

Die wereldwijde topspeler, Brecel dus, keert terug bij de beste zestien van de wereld, maar ontbreekt in januari bij de Masters omdat de deadline hiervoor vorige week verstreek. Higgins vindt het ontbreken van Brecel niet helemaal correct.

“Het is gewoon maf dat Luca niet meedoet aan de Masters. Hij is de runner-up van het UK Championship en nu winnaar van de Scottish Open. Hij zou kunnen winnen, maar mag niet meedoen… Hier moeten we iets aan veranderen, want dit mag niet opnieuw gebeuren.”

