Scottish Open | Winst voor Brecel na spannende strijd om roze in beslissende frame

Brecel kreeg het niet cadeau van Pang, die hevig tegenstand bood. Zo hevig zelfs dat er een beslissend frame gespeeld moest worden. Ook in dat beslissende frame kwam Brecel op achterstand en eventjes hing zijn Scottish Open zelfs aan een zijden draadje.

Het bleef spannend en het werd zelfs nog veel spannender, dankzij missers en safety’s over en weer. Langzaam maar zeker potte Brecel de gekleurde ballen die hij nodig had en raakte de tafel leger. Zelfs toen kende het verhaal nog een twist met een beslissende strijd om de verlossende roze bal.

Roze bezegelt lot

Een klos tussen roze en wit bezegelde het lot van Pang, want Brecel kreeg de kans om aan te leggen voor de definitieve nekslag en maakte dat buitenkansje inderdaad af. Het was direct de laatste bal van de wedstrijd, want zwart werd niet meer gepot. De juichkreet zei ook al voldoende.

Met roze was het gedaan, letterlijk en figuurlijk. Brecel neemt het in de achtste finales op tegen Fergal O’Brien.

