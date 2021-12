O’Sullivan (46) merkte eerder deze week na één van zijn partijen tijdens de Scottish Open op dat in de hypothetische situatie dat zijn kinderen professioneel snooker willen spelen zijn advies negatief zou zijn. De zesvoudig wereldkampioen maakte nogal wat tongen los met deze uitspraak, bijvoorbeeld bij Higgins.

“Ik zou liever willen dat mijn kinderen gaan golfen, voetballen of tennissen. Desnoods zelfs curling… Nee, dat is een grapje. Maar serieus, mijn kind graag snooker wil gaan spelen, ben ik tegen. Ik wil echt niet dat mijn kind snookerprof wordt”, aldus O’Sullivan op Eurosport

Toen O’Sullivan werd tegengeworpen dat zijn uitspraken mensen verbazen, reageerde ‘The Rocket’ als volgt: “Ik ben een eerlijk mens, dus als je mij iets vraagt, krijg je een eerlijk antwoord.”

Snooker niet cool

“De redenen ga ik je niet vertellen, maar als mijn kinderen dit willen, is het mijn advies om ‘absoluut geen profspeler te willen worden als je later groot bent’. Misschien dat het 20 of 25 jaar geleden een sexy keuze was, maar snooker is behoorlijk achterop geraakt bij andere sporten.”

“Als je een kind hebt dat graag sport en talent heeft, wil je je kind in de voetsporen zien treden van een Emma Raducanu – zij presteert echt fantastisch! – of een Rory McIlroy. En ook voetballer worden is tof, want tennis, golf en voetbal zijn stuk voor stuk leuke en coole sporten om onderdeel van te zijn.”

“Het is een kwestie van timing, denk ik. Misschien dat snooker over 20 of 30 jaar weer hartstikke tof is, maar nu zou ik zeggen: kom op, ga een echte baan zoeken. Vergeet dat hele snooker maar. Dat is mijn mening. Mijn eerlijke mening.”

De redenen blijven dus geheimzinnig, maar wellicht heeft O’Sullivan die eerder al gegeven tijdens een voor een podcast opgenomen gesprek. O’Sullivan vertelde hierin dat snookerspeler hun leven hebben ‘verspeeld’ en dat snooker een ‘slechte sport’ is.

Niet sociaal

Het zou niet sociaal zijn om altijd maar in je eentje te trainen, waardoor je persoonlijke ontwikkeling achterloopt ten opzichte van anderen. Als hij zijn eigen carrière opnieuw kon beloven, zou hij zich toeleggen op golf of autosport.

Hoe dan ook, John Higgins op zijn beurt snapt niets van het standpunt van O’Sullivan. Maar dan ook echt helemaal niets. John is net als vader Alex tweevoudig wereldkampioen en kan zich niet voorstellen dat papa Higgins zich ooit tegen de carrière van zoon Higgins zou keren.

“De uitspraken van Ronnie over zijn kinderen zijn schandalig. Zeker van iemand die zo ontzettend goed is. Ronnie zou beter moeten weten. Als mijn vader dit in zijn tijd had gehoord uit de mond van Steve Davis of Jimmy White…”, vervolgt Higgins, die in de studio van Eurosport precies wordt onderbroken als hij aan zijn onderbouwing wil beginnen.

De onderbouwing blijft daardoor een beetje in het midden, al is duidelijk dat Higgins het oneens is met O’Sullivan.

