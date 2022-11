Ronnie O’Sullivan is in het bezit van een aantal vreemde snookerrecords. Zo maakte hij zijn eerste century toen hij tien was. Hij was de eerste speler die 1000 centuries maakte in zijn professionele carrière. Ook maakte hij de snelste 147 ooit. Hij deed in 1997 5 minuten en 8 seconden om de maximale score te behalen.

Het record voor snelste century staat niet op zijn naam. In 1996 behaalde Tony Drago in 3 minuten en 31 seconden de 100 punten in een frame. Gisteravond had O’Sullivan zijn zinnen gezet op dat record.

Tegen de Chinees Bai Langning in de eerste ronde van de Scottish Open ging O’Sullivan ervoor. In het tweede frame van de wedstrijd schoot hij gehaast zijn punten binnen. Nadat hij een bal potte bewoog hij zichzelf zo snel mogelijk naar de andere kant van de tafel om een nieuwe bal te potten.

“Ik had het gevoel dat ik een beetje op moest schieten en een beetje plezier moest maken”, zei hij na de wedstrijd met een gevoel voor Brits understatement.

Even leek het erop dat het O’Sullivan gelukt was. De speaker liet weten dat de century met 3 minuten en 24 seconden het snelheidsrecord had verbroken. Even later moest de organisatie daar weer op terugkomen. Na de beelden opnieuw te hebben bekijken, kwam ze erachter dat O’Sullivan drie seconden trager was dan Drago 25 jaar geleden. O’Sullivans century kwam in 3 minuten en 34 seconden tot stand.

O’Sullivan won de wedstrijd tegen Langning met 4-0. In de tweede ronde speelt hij tegen Ben Woolaston.

