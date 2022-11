Scottish Open | Trump niet overtuigend tegen Lam, maar gaat wel door naar tweede ronde

Het was hard werken voor Trump vandaag, die maar niet in vorm lijkt te kunnen komen. Voor de laatste titel van de 'Juddernaut' moeten we teruggaan naar de Turkish Masters van maart dit jaar, en ondanks een finaleplek op het WK in mei is Trump nog ver verwijderd van de vorm die hij drie tot vier jaar geleden etaleerde.

En ook tegen de huidige nummer 106, Sanderson Lam uit Leeds, had Trump het verre van makkelijk. Liefst drie van de vier frames werden beslist op de laatste zwarte, al moet gezegd worden dat Trump wel telkens een goede clearance produceerde om de frame binnen te slepen.

Vandaag moet de volledige top-16 zich nog kwalificeren voor de tweede ronde van de Scottish Open. Vanavond neemt Ronnie O'Sullivan het op tegen de Chinees Bai Langning, Mark Selby gaat spelen tegen de Ier Aaron Hill en Neil Robertson mag openen tegen Mark Davis. Judd Trump gaat morgen in de tweede ronde uitkomen tegen de Engelsman Mitchell Mann.

