Jongste WK-debutant ooit

Het grote publiek maakte voor het eerst kennis met de Belg in 2012, toen een 17-jarige Luca Brecel zich wist te kwalificeren voor het WK in Sheffield. Het record van de jongste speler in het hoofdtoernooi staat nog steeds op zijn naam. In de eerste ronde kwam hij uit tegen de Schot Stephen Maguire, en laten we zeggen dat Brecel veel ervaring heeft opgedaan in die wedstrijd. Hij verloor met 10-5, maar baarde wel opzien door op 6-1 een fraaie century te scoren.

Eeuwig talent?

In de jaren na zijn WK-debuut behaalt Brecel een paar aardige resultaten. Door zijn goede prestaties in Sheffield verdiende de Belg een wildcard op de Main Tour voor de komende twee seizoenen. Tijdens het eerste major van het seizoen 2012-2013 (UK Championship) behaalt Brecel de kwartfinale waarin hij na een decider ten onder gaat tegen Shaun Murphy, op dat moment de nummer vier van de wereld.

Daarna stokt de opmars van de man uit Dilsen. Pas in 2014 behaalt Brecel met een halvefinaleplek bij de Welsh Open pas weer een resultaat dat ertoe doet. In het jaar daarna plaatst hij zich vaker voor de hoofdtoernooien en behaalt hij bij de German Masters als eerste Belg een finale van een rankingtoernooi. Hij verloor de finale helaas van de Engelsman Martin Gould.

Titel in China

Zijn echte doorbraak kwam aan het begin van het seizoen 2017-2018, toen Brecel in het Chinese Guangzhou zijn allereerste rankingtitel in de wacht sleepte. In de finale versloeg hij voormalig wereldkampioen Shaun Murphy met 10-5. Helaas duurde het daarna drie jaar voordat Brecel een nieuwe titel zou veroveren. Het eerste toernooi dat gehouden werd nadat de Tour had stilgelegen, (de Championship League) vanwege Covid-19 was een prooi voor de Belg.

Het jaar van de doorbraak

De laatste weken laat Brecel, ruim negen jaar na zijn debuut in de Crucible, zien dat hij niet alleen heel veel talent heeft, maar ook beschikt over een grote dosis matchplay. Hij bereikte al de kwartfinale in het drukbezette English Open en verloor tegen het einde van het jaar eigenlijk alleen nog van wereldtoppers als Ronnie O'Sullivan (English Open) en John Higgins (Northern Ireland Open). Op het UK Championship in York viel alles op zijn plek. Of moeten we bijna alles zeggen. Brecel reeg de ene na de andere wereldtopper aan zijn zegekar en behaalde met attractief snooker de finale, waarin Zhao Xintong helaas met 10-5 te sterk was.

Zo'n twee weken lang durend toernooi gaat menig snookerspeler niet in de koude kleren zitten, maar Brecel liet in het Schotse Glasgow zien daar absoluut geen last van te hebben. Ondanks een behoorlijke dosis geluk in een van zijn eerste rondes tegen de Engelsman Joe Perry, was de dominantie van Brecel ook in Schotland aanwezig. Hij behaalde eenvoudig de finale, waarin thuisspeler John Higgins alle hoeken van de tafel te zien kreeg. Brecel won de finale uiteindelijk met 10-5 en schreef zo zijn tweede rankingtitel op zijn naam, vier jaar na zijn eerste.

Vervolg

Eindelijk lijkt het echt te klikken voor nog pas 26-jarige Belg. Hij staat weer in de top-16 van de wereldranglijst en wint van tegenstanders die minder zijn. Hopelijk kan hij zijn goede vorm doorzetten in 2022, wanneer er weer veel snooker te zien is op Eurosport en discovery+

