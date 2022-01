5. Kyren Wilson

Wilson liet tijdens het UK Championship in York zijn topvorm weer zien. Zo versloeg hij Ronnie O’Sullivan in de kwartfinale, maar moest in de finale buigen voor een ontketende Luca Brecel, die er helaas dit jaar niet bij is

Hoewel Wilson nog geen Triple Crown Event op zijn naam heeft staan, presteert ‘The Warrior’ vaak goed in Londen. Zo haalde hij in 2018 de finale waarin hij nipt verloor van de Noord-Ier Mark Allen en versloeg hij al een aantal grote namen in ‘Ally Pally.’

4. John Higgins

‘The Wizard of Wishaw beleeft eigenlijk een ijzersterk seizoen, stond dit jaar al in liefst vier finales, maar won er daarvan geen één. Twee keer had de viervoudig wereldkampioen slechts een frame nodig voor de toernooizege, maar allebei de keren lukte het de Schot niet om over de eindstreep te geraken.

Dat Higgins de laatste jaren vaak aan het kortste eind trekt in finales was al bekend, want de Schot stond in drie van de laatste vijf WK-finales en verloor ze, u raadt het al, alle drie. Had Higgins die finales gewonnen, dan had hij nu op gelijke hoogte gestaan met zijn landgenoot Stephen Hendry, die zeven keer de sterkste was in de Crucible. Ook in de vorige Mastersfinale delfde de Schot het onderspit.

Toch zal Higgins met vertrouwen naar Londen afreizen. Met zijn spel zit het dit seizoen wel goed en het lijkt dan ook een kwestie van tijd tot dat zijn vruchten gaat afwerpen. Higgins won het toernooi al twee keer en beleefde zijn grootste triomf in de Engelse hoofdstad in 2006, toen hij Ronnie O’Sullivan dankzij één van de meest legendarische clearances aller tijden in de decider versloeg: 10-9.

3. Neil Robertson

De Australiër heeft dit seizoen één toernooizege op zijn naam, de English Open. Niet geheel toevallig was John Higgins de verliezend finalist, die Robertson in een decider zag winnen.

Het is de laatste jaren een beetje alles of niets met Robertson. Goede resultaten worden afgewisseld met totale offdays. Zo verloor de wereldkampioen van 2010 in de eerste ronde van het UK Championship van amateur John Astley, maar twee weken later stond hij te schitteren bij de World Grand Prix waar hij in een hoogstaande finale nipt verloor van Ronnie O’Sullivan. Na afloop gaf ‘The Rocket’ Robertson een paar geweldige complimenten en zei hij dat de Australiër de mooiste techniek aller tijden heeft.

Robertson heeft net als Higgins alle drie Triple Crown Events gewonnen, maar de laatste en tevens enige keer dat 'The Thunder from Down Under' op het hoogste podium stond in Londen was in 2012, toen de Australiër in de finale met 10-6 te sterk was voor Shaun Murphy.

2. Judd Trump

Trump is niet in allerbeste doen dit seizoen, maar het kan zeker ook een stuk minder. De man uit Bristol won dit jaar op dominante wijze de Champion of Champions en het Gibraltar Open, maar liet in de Home Nations Series niet veel zien en kon in het UK Championship al na de derde ronde zijn koffers pakken.

Trump zou sowieso wel een succesje kunnen gebruiken, want zijn laatste zege in een Triple Crown Cvent was in 2019 toen de ‘Juddernaut’ het wereldkampioenschap op zijn naam schreef. Daarnaast raakte hij vorig jaar zijn nummer één positie op de wereldranglijst kwijt aan Mark Selby, dus Trump zal getergd zijn om het nieuwe jaar goed te beginnen.

Voor de laatste zege van Trump in Londen hoeven we niet ver de geschiedenisboeken in te duiken. In 2019 veroverde ‘The ace in the pack’ de Paul Hunter Trophy door Ronnie O’Sullivan in de finale met 10-4 de loef af te steken.

1. Ronnie O'Sullivan

Wie het over de Masters heeft, komt al snel bij Ronnie O’Sullivan. Wanneer de motor van de Rocket aanstaat lijkt hij door niets en niemand te stoppen, en de Engelsman bewees dat een paar weken geleden toen hij in de finale van de World Grand Prix een 7-5 achterstand wist om te buigen tegen Neil Robertson.

O’Sullivan beleeft nog niet het beste seizoen, maar blijft in elk event waaraan hij meedoet de te kloppen man. Hij won dit seizoen alleen de World Grand Prix, en verloor dit seizoen al drie keer van zijn eeuwige rivaal John Higgins. In Londen zal hij met de steun van het publiek aan zijn zijde voor iedere speler enorm moeilijk te verslaan zijn. ‘The Rocket’ won de Masters al zeven keer en is daarmee recordhouder aller tijden. Voor de laatste zege van Ronnie gaan we vijf jaar terug in de tijd, toen O’Sullivan in de finale met 10-7 te sterk was voor zijn landgenoot Joe Perry.

De zesvoudig wereldkampioen beleefde al vele mooie momenten bij de Masters. Zo kwam hij in 2015 na een century in de wedstrijd tegen Ricky Walden gelijk met de Schot Stephen Hendry. Inmiddels staat de centuryteller voor O’Sullivan op maar liefst 1128. Zijn mooiste moment in Londen was ontegenzeglijk zijn 147 in een decider in de halve finale van 2007. Omdat ze zo goed zijn, kun je ze hier allebei zien!

Outsiders

De Masters staan altijd garant voor spektakel en verrassingen, en dus is het niet ondenkbaar dat geen van de bovenstaande vijf wereldtoppers de titel pakt. Zo won de Chinees Yan Bingtao in het coronaseizoen de titel door John Higgins in de finale te verslaan. Het zal voor hem lastig worden om zijn titel te verdedigen, want Bingtao beleeft een matig seizoen.

Ook de nummer één van de wereld, de Engelsman Mark Selby, zal in Londen een gooi doen naar de titel om zijn seizoen in een keer om te draaien. Sinds zijn WK-zege vorig jaar won 'The Jester from Leicester' geen toernooi meer. Selby is meer een speler voor de wat langere formats, maar wist desondanks toch al twee keer de Masters op zijn naam te schrijven.

Format

Het format is simpel. Het toernooi start zondagmiddag met de achtste finales. Traditioneel komt de huidige titelhouder, in dit geval Yan Bingtao, als eerste in actie. Hij gaat het opnemen tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams. De spelers spelen tot en met de finale in een best of 11 (eerste bij de zes), en de finale zal gaan om een best of 19 (eerste bij de 10). Omdat de Masters een uitnodigingstoernooi is zijn er geen rankingpunten te verdienen, en dus zal Mark Selby zijn nummer één positie hoe dan ook behouden.

Eersterondewedstrijden

Yan Bingtao - Mark Williams, zondag 9 januari, 14:00.

Neil Robertson - Anthony McGill, zondag 9 januari, 20:00.

John Higgins - Zhao Xintong, maandag 10 januari, 14:00.

Shaun Murphy - Barry Hawkins, maandag 10 januari, 20:00.

Ronnie O'Sullivan - Jack Lisowski, dinsdag 11 januari, 14:00.

Mark Selby - Stephen Maguire, dinsdag 11 januari, 20:00.

Judd Trump - Mark Allen, woensdag 12 januari, 14:00.

Kyren Wilson - Stuart Bingham, woensdag 12 januari, 20:00.

Waar te bekijken

Aanstaande zondag gaan we dus van start in 'Ally Pally.' Zestien wereldtoppers strijden bij de Masters om de Paul Hunter Trophy en wij zijn er vanaf begin tot einde bij. Mis niks van de tweede Triple Crown van het seizoen bij Eurosport en discovery+

