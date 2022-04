De 46-jarige Engelsman veroverde zijn zesde wereldtitel tijdens het coronaseizoen in 2020. HIj heeft zijn fans altijd vermaakt met zijn onorthodoxe speelstijl en zijn neiging om risico's te nemen in belangrijke fasen van wedstrijden.

Het feit dat hij zes WK-titels op zijn naam heeft, ondanks het feit dat hij weigert af te wijken van zijn eigen risicovolle spel maakt zijn palmares des te bijzonderder. 'The Rocket' heeft naast zijn zes WK-zege's ook nog zeven UK Championship-titels en zeven Masters-zege's op zijn naam staan, waardoor hij de meeste major-zeges dan wie dan ook heeft.

O'Sullivan haalt zijn collegasporters Lionel Messi en Roger Federer aan om duidelijk te maken dat een flamboyante en aantrekkelijke manier van spelen op het allerhoogste niveau succesvol kan zijn, maar dat dit het misschien moeilijker maakt om constant op het hoogste podium te komen.

Moeilijke stijl

"Ik heb een soort snooker gespeeld dat als individuele sporter heel moeilijk te spelen is", vertelde O'Sullivan aan Eurosport in een interview voorafgaand aan het wereldkampioenschap.

"Jimmy White speelde op een soortgelijke manier en misschien kostte het hem dat het WK (White stond in zes wk-finales maar won er geen één). Ik was in staat om trouw te blijven aan die stijl van snooker en toch zes keer te winnen. Het is niet gemakkelijk."

"Voor iemand als Lionel Messi, die in een team speelt, denk ik dat hij gewoon wordt verteld dat hij moet doen waar hij goed in is en dat ze andere mensen hebben die hem beschermen, waardoor hij misschien niet rond hoeft te rennen om de bal te achtervolgen.

Beste aller tijden?

"Een beetje zoals Federer in tennis. Wie is de beste aller tijden? Statistisch gezien zou je Nadal zeggen, maar veel mensen zullen zeggen dat Federer de beste aller tijden is. Het hangt er dus vanaf hoe je het wil beoordelen."

"Het is een stuk moeilijker om toernooien te winnen in de stijl van Federer dan in de stijl van Nadal. Nadal zal je kapot maken, net zoals Novak Djokovic. Het zijn net machines, maar Federer is een artiest. Als je die stijl als individuele sporter blijft houden, is het veel moeilijker om op langere termijn succesvol te blijven.

"Ik denk dat het moeilijker voor mij is, want door mijn verleden en mijn geschiedenis in het spel voelt elke wedstrijd als een finale aan voor veel mensen die tegen mij spelen. Dus daar heb ik mee te maken, denk ik. Terwijl veel van de andere spelers die druk helemaal niet ervaren."

WK

Het wereldkampioenschap snooker begint op 16 april en de finale vindt plaats op 2 mei.

