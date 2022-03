De zevende editie van de Gibraltar Open vindt dit deze week plaats. Het snookercircus keert terug naar het ten zuiden van Spanje gelegen gebied nadat het toernooi vanwege de coronapandemie vorig jaar in het Engelse Milton Keynes werd georganiseerd.

Het Gibraltar Open duurt geen week, zoals de meeste andere rankingtoernooien, maar slechts drie dagen. Omdat er liefst 128 deelnemers meedoen moeten spelers op alle drie de speeldagen meerdere wedstrijden afwerken.

Ad

Gelukkig voor de spelers is het format van de wedstrijden vrij kort. Er wordt gespeeld in een best-of-seven format (eerste bij de vier) van de eerste ronde tot aan de finale. Judd Trump won het toernooi zowel in 2020 als in het coronaseizoen 2021 en zal dus gebrand zijn om een hattrick te scoren op het kleine eilandje. Vorig jaar domineerde de lefty het toernooi. In zeven wedstrijden verloor 'The Juddernaut' slechts drie frames.

Turkish Masters Turkish Masters | "Fijn om eindelijk weer eens goed te spelen" - Trump opgelucht na winst in Turkije 14/03/2022 OM 08:58

Bonus

Ongetwijfeld belangrijker dan de rankingtitel en de 50.000 pond geldprijs voor de winnaar is de bonus van 150.000 pond die de winnaar van de European Series ontvangt. Op dit moment zijn er nog liefst elf spelers die kans maken op de felbegeerde geldprijs, te weten John Higgins, Mark Allen, Fan Zhengyi, Luca Brecel, Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, Zhao Xintong, Hossein Vafaei, Yan Bingtao, Joe Perry en Judd Trump. Mocht een van deze elf spelers de titel veroveren in Gibraltar, dan is deze gelukkige winnaar dus ineens 200.000 pond rijker.

Door dit grote geldbedrag is het veld ineens een stuk sterker dan in voorgaande jaren. Waar sommige spelers voorheen de voorbereiding op het WK van volgende maand in Sheffield prefereerden boven meedoen aan de Gibraltar Open, is dat nu anders. Zo doet Ronnie O'Sullivan voor de eerste keer mee, nog nooit was hij van de partij in Gibraltar.

Judd Trump hoopt op het eiland zijn 24e rankingtitel te veroveren en de kans dat de man uit Bristol daarin slaagt is aanwezig. De voormalig wereldkampioen bereikte de finale van de Welsh Open, waarin hij weliswaar verloor van landgenoot Joe Perry, maar de week daarna was het wel raak voor Trump. In de Turkse badplaats Antalya won de Engelsman de eerste editie van de Turkish Masters , en daarmee plaatste hij zich niet alleen voor het Tour Championship van volgende week, maar daarnaast was het de eerste zege voor de excentrieke wereldtopper sinds zijn zege in... de Gibraltar Open.

Turkish Masters | Bekijk hier de sublieme 147 van Trump in de finale

WAAR KIJK JE?

Wie gaat er met veel vertrouwen richting het WK eind volgende maand en wie legt als winnaar van de European Series beslag op de eindbonus van maar liefst 150.000 pond? De Gibraltar Open is vanaf donderdag 24 maart t/m zaterdag 26 maart live te zien op de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Turkish Masters Turkish Masters | 'Herboren' Trump imponeert met 147 en zege in finale 14/03/2022 OM 08:57