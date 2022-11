Het duo speelde een frame terwijl ze een fascinerend gesprek hadden over van alles. Wedstrijden tegen Jimmy White, het maken van centuries en het gevoel bij een 147: werkelijk alles kwam voorbij in de 33-minuten durende video.

Maar misschien wel het meest interessant was dat de twee enkele van hun beste routines onthulde, terwijl ze ook hun mening deelden over hoe sommige andere professionals hun oefensessies aanpakken.

Ad

"Ik was erg streng in mijn solo-oefeningen, en als ik miste, zou ik opnieuw beginnen. Het is de enige manier om het te doen, toch? Ik zag spelers altijd opstellingen maken en als ze misten, gingen ze gewoon door. 'Wat ben je aan het doen? Wat heeft het voor zin', denk ik dan."

UK Championship Snooker | Na scheiding, faillissement en 30 kilo minder heeft Mark Allen alles weer op de rit 6 UUR GELEDEN

The Masters | Robertson heeft geen kind aan Hawkins en wint tweede Masters-titel

Houding

De twee konkelen door. "Ik ben naar de academies in Sheffield geweest en heel vaak zie je twee spelers tegen elkaar spelen terwijl een andere speler op de tafel stond te leunen om te kletsen. Zoiets maakt me zo boos. Waarom ben je daar dan?"

"Niet iedereen heeft de juiste mentaliteit en daarom kunnen zo weinigen aan de top van de sport staan. Maar als je steeds opnieuw begint als je mist, dan ga je daar in wedstrijden vruchten van plukken, omdat je jezelf elke keer hebt gestraft in training."

"Houd het simpel. Ik zie deze rare en prachtige routines met de rode ballen in vormen. Ik zie het nut er niet van in. Als je de basisprincipe simpel houdt, kom je daar het verst mee denk ik", aldus zevenvoudig wereldkampioen Hendry.

Robertson is het ermee eens: "Als je echt hongerig bent, dan kun je in stressvolle situaties presteren. Als je onder dat soort omstandigheden kunt leveren, dan is dat het gevolg van die zware, strenge trainingen. Het vereist veel discipline, wat misschien ook de reden is waarom veel jonge spelers het niet doen", aldus de Australiër

.

WAAR KIJK JE?

Het weer wordt slechter, de dagen korter... dit is een mooi moment om het vizier weer te richten op snooker! Bij Eurosport en discovery+ zit je goed voor al het moois op het groene laken!

UK Championship UK Championship | Allen wint tweede Triple Crown na geweldige comeback tegen Ding 17 UUR GELEDEN