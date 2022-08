Het nieuwe snookerseizoen is in het Duitse Fürth begonnen met de European Masters. Ronnie O'Sullivan, runner-up van dit toernooi vorig seizoen, schittert dit jaar door afwezigheid. De wereldkampioen kampt met een slepende armblessure en is tot oktober uitgeschakeld.

Alle andere toppers zijn in Duitsland echter wel van de partij en al gelijk in het eerste grote tv-toernooi van dit seizoen kan er een verschuiving plaatsvinden aan kop van de ranglijst. Mocht Judd Trump namelijk de finale halen in Fürth, dan neemt hij toppositie over van zijn landgenoot.

Daarvoor moet 'The Juddernaut' zich nog wel langs een sterk deelnemersveld worstelen. Zo kan de wereldkampioen van 2019 in de kwartfinale al Masters-finalist Barry Hawkins of UK-Championship-winnaar Zhao Xintong tegenkomen.

Six reds & British Open

Na de European Masters zijn er een aantal invitatietoernooien, zoals de Six Red World Championship, waarbij de frames niet met vijftien rode ballen starten, maar met slechts zes. Het korte format geeft vaak nieuwe winnaars.

De vorige twee edities van dit bijzondere toernooi gingen niet door vanwege de coronapandemie en dus is Stephen Maguire, winnaar van het toernooi in 2019, al drie jaar de regerend kampioen.

Eind september start het British Open, het tweede toernooi van de kalender dat een week duurt. Verdedigend kampioen is daar Mark Williams, die vorig jaar in de finale met 6-4 te sterk was voor Gary Wilson.

De British Open is tevens de cut-off voor de English Open en de Scottish Open, twee grote rankingtoernooien die later dit jaar plaatsvinden. Na het British Open wordt de ranglijst bekeken en alleen de spelers die hoog genoeg staan, komen in aanmerking voor de kwalificatiewedstrijden van die twee grote toernooien.

Weerzien met The Rocket

In oktober gaan we 'The Rocket' hopelijk weer in actie zien tijdens de Hong Kong Masters, als we O'Sullivan zelf mogen geloven in ieder geval.

In die maand zijn er ook belangrijke kwalificatiewedstrijden voor de Scottish Open en daarnaast begint het eerste Home Nations Series Event in de vorm van het Northern Ireland Open.

Vorig jaar won thuisspeler Mark Allen in de Waterfront Arena in Belfast, nadat hij in de finale John Higgins versloeg met 9-8.

Eerste major

Daarna is het tijd voor de grotere toernooien, zoals het Champion of Champions-toernooi, waar alle toernooiwinnaars van het kalenderjaar aan mogen deelnemen, en de eerste major van het jaar: het UK Championship in York.

Tijdens de editie van vorig seizoen won Zhao Xintong uit het niets zijn eerste major uit zijn nog jonge carrière, in de finale was hij veel te sterk voor de Belg Luca Brecel, die ook zijn eerste majorfinale speelde.

Eindejaar

Als de rook in York is opgetrokken, en de cut-off voor de Masters in januari bovendien is bepaald, trekt het snookercircus door voor de laatste toernooien van het kalenderjaar.

Na het UK Championship staan er nog twee belangrijke toernooien op het programma: de Scottish Open eind november en het English Open in december.

De Scottish Open werd vorig jaar gewonnen door Luca Brecel, die daarmee zijn eerste Home Nations Event op zijn naam schreef. In de finale was hij veel te sterk voor John Higgins.

