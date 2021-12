Motivatieprobleem

De wereldkampioen van 2019 was openhartig over zijn concentratieproblemen wanneer hij speelt tegen de wat lager gerankte spelers: "Ik speel liever tegen de beste spelers van de wereld, want het lijkt alsof ik mijn focus verlies tegen mindere tegenstanders. Als een topspeler wordt uitgeschakeld, ben ik daar ook niet blij mee."

Trump vervolgt: "Het is belangrijk om te vergeten tegen wie je speelt, en je te concentreren op waar er op de tafel gebeurt, maar tegenwoordig vind ik het echt een uitdaging om me te motiveren tegen de mindere goden"

Het is een slechte eigenschap dat ik me alleen maar kan motiveren tegen de wereldtoppers

Matig seizoen

De opmerkingen van de Engelsman verklaren wellicht waarom hij nog geen geweldig seizoen heeft. Trump won dit seizoen 'slechts' het niet echt zwaar bezette Gibraltar Open en werd in het UK Championship verrassend uitgeschakeld door goede vriend Matt Selt . De ene zege van dit seizoen staat in schril contrast met de vijf toernooizeges die de man uit Bristol vorig seizoen op zijn naam schreef.

Over twee weken zal Trump hoogstwaarschijnlijk geen last hebben van motivatieproblemen als de top 16 van de wereld in Londen bij elkaar komt voor de Masters. Het snookerspektakel in het beroemde Alexandra Palace loopt van 9 tot en met 16 januari en wij zijn er vanaf het begin tot het eind bij! Mis niks van de tweede Triple Crown van het seizoen bij Eurosport en discovery+

