Jmmy White heeft heeft er vertrouwen in dat hij dit toernooi wat schade aan kan richten. Het is voor het eerst sinds 2010 dat hij weer eens op het hoofdtoernooi aanwezig is en het was geen gemakkelijke weg. White moest maar liefst vier kwalificatieronden overleven. Hij won met 6-0 van Victor Sarkis en Mitchell Man, voltooide een indrukwekkende comeback tegen Stephen Maguire voor 6-4 en wist de laatste horde Dominic Dale met 6-1 te verslaan.

Vanmiddag vindt de loting plaats en White heeft er veel zin in: "Ik ben erg opgewonden, maar ik heb ook genoeg ervaring om te beseffen dat dit maar één wedstrijd was. Je bent zo goed als je volgende partij. Ik blijf met beide benen op de grond staan en kijk uit naar de loting."

Dat betekent niet dat White geen ambities heeft: "Ik zou het spel niet spelen als ik niet dacht dat ik kon winnen. Ik weet dat ik kan winnen, maar als je mijn leeftijd bereikt, moet je ook realistisch zijn dat je niet meer consequent een bepaald niveau kan halen."

"Ik ben vrij positief omdat mijn vorm goed is. Je spel moet scherp zijn anders zie je er slecht uit. Ik kan zeker wat schade aanrichten, maar ik maak me niet druk tegen wie ik speel. Als ik mijn beste spel speel, kan ik het toernooi winnen. Daar bestaat geen twijfel over", aldus de veteraan.

Mentale kracht

Jimmy White is de oudste speler die zich kwalificeert voor het toernooi sinds Eddie Charlton dit in 1993 deed op 63-jarige leeftijd. Ondanks zijn hoge leeftijd is de liefde voor de sport nog altijd even groot. White heeft zelfs op een nieuwe manier voor een meer consistente vorm gevonden.

Dit heeft vooral met het mentale aspect te maken, zo vertelt White: "Mijn spel in een goede staat en ik werk aan de mentale kant. Als je mijn leeftijd hebt bereikt, dan kan je jezelf soms druk maken tijdens het spelen of je de plantjes wel water hebt gegeven. Een ander deel van je hersenen zegt dan dat dit niet belangrijk is. Je voert gesprekken met jezelf."

"Gefocust blijven op het uitvoeren van het schot is het moeilijkste om te doen, maar ik heb eraan gewerkt en het gaat goed, zoals mijn recente resultaten laten zien. Het draait erom om in het nu te blijven. Snooker is de enige sport ter wereld waar je niets kunt doen, terwijl je tegenstander bezig is", aldus White.

"Bij golf heeft de ene speler de kans om de bal te slaan en vervolgens de ander. Bij snooker zit je op je stoel terwijl de andere man alle ballen in de pockets speelt. Je moet een soort van focus vinden om betrokken te blijven bij wat er in het spel gebeurt."

Wat White precies verandert heeft, kan hij niet uitleggen: "Ik heb aan een aantal technieken gewerkt, wat te technisch is om uit te leggen, maar het werkt.

Felicitaties

Na de overwinning op Dale waren er veel felicitaties aan het adres van White. Neil Robertson was een van de eerste spelers die hem geluk wenste: "Wow. Jimmy White kwalificeert zich op 60-jarige leeftijd voor de UK Championships. Dit moet een van de grootste prestaties in onze sport zijn."

Ook Renna Evans en oud-wereldkampioen Ken Doherty reageerde op de prestatie en dat kon White waarderen: "Het is geweldig dat Neil dat heeft gezegd. Het is echt leuk. Ik kan goed met ze opschieten en ze hebben me allemaal bekeken sinds ze jonge spelers waren. Het is geweldig om lof te krijgen van hen, dus dat waardeer ik."

Waar kijk je?

Aanstaande zaterdag start de eerste Triple Crown van dit seizoen in de vorm van het Cazoo Uk Championship. Kan Zhao Xintong zijn verrassende titel van vorig jaar prolongeren of gaat er iemand anders met de zege in York aan de haal? Bij Eurosport en discovery+ zit je deze week goed voor al het spektakel van het UK Championship.

