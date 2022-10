De kwaliteit van zijn long pots en breakbuilding zijn bekend, maar O'Sullivan vindt dat de Australiër foutloos is in alle aspecten van het spel. "Hij heeft geen zwakke punten", zei O'Sullivan in de Eurosport-studio voorafgaand aan Robertson's halve finale-clash met Mark Allen.

"Als ik dan toch zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen dat hij misschien wat gemener op tafel zou kunnen zijn. Maar hij is een aardige vent, dus zo zal hij nooit zijn."

Ad

"Dat hoeft ook niet, hij is zo'n briljante speler dat zijn geweldige spel genoeg is, maar als je iets probeert uit te zoeken, zou je kunnen denken dat hij wat agressiever aan tafel zou kunnen zijn. Maar nogmaals, ik ben gewoon op zoek naar iets."

Northern Ireland Open Northern Ireland Open | Yuelong krijgt verrassende waarschuwing na te lang nadenken 3 UUR GELEDEN

Northern Ireland Open | Robertson rekent in kwartfinale af met Selby

Perfecte techniek

Robertson zou de halve finale uiteindelijk verliezen van de latere toernooiwinnaar Mark Allen, maar de partij tegen Selby was volgens O'Sullivan het bewijs dat Robertson de meest constante speler op dit moment is. "Het was een echte wedstrijd, want het zijn twee fantastische spelers", zei O'Sullivan. "Twee zwaargewichten. Neil Robertson is al jaren de beste speler ter wereld voor mij."

"Hij is de meest stabiele en geweldige speler die een van de lastigste tegenstanders in de geschiedenis van de sport zo even aan de kant zet. "Hoe kun je zijn spel, zijn keu-actie, zijn techniek, zijn houding bekritiseren? Dat is gewoonweg niet mogelijk."

Hoewel Robertson een schitterende carrière heeft gehad, heeft hij slechts één WK-titel op zijn naam staan, en O'Sullivan kan niet begrijpen waarom hij niet succesvoller is geweest in de Crucible. "Zijn staat van dienst In Sheffield is belachelijk, dat heb ik hem ook verteld. Ik zei dat hij met zijn spel minimaal vier of vijf keer zou moeten winnen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Ook dit jaar vloog 'The Thunder from Down Under snel uit het WK. Robertson verloor in de tweede ronde van de Engelsman Jack Lisowski met 13-12, nadat hij in het negentiende frame een maximumbreak produceerde. De 147 van Robertson was de eerste maximumbreak met publiek in de Crucible sinds de maximum van Stephen Hendry in 2012.

WK Sheffield | Eindelijk! Crucible explodeert na 147 van Robertson

WAAR KIJK JE?

Het weer wordt slechter, de dagen korter... dit is een mooi moment om het vizier weer te richten op snooker! Bij Eurosport en discovery+ zit je goed voor al het moois op het groene laken!

Northern Ireland Open Northern Ireland Open | Waarschuwing valt slecht bij O'Sullivan en White - "Het is oneerlijk" 3 UUR GELEDEN