"Als ik een golfer of een tennisser was geweest, had ik waarschijnlijk zeven of acht keer gewonnen. Tien keer! Maar dat ben ik niet, ik ben een snookerspeler."

"Ik zou waarschijnlijk elk toernooi kunnen winnen, geen enkel frame verliezen, twaalf maximumbreaks maken en alsnog zouden ze nog steeds een reden vinden om me de prijs niet te geven."

O'Sullivan voegde toe : "Wat heeft het voor zin om deel te nemen aan een race die je niet kunt winnen? Dus daar besteed ik niet te veel aandacht aan, omdat ik geen Britse atleet kan bedenken die zijn sport zo veel heeft gedomineerd, is net zo succesvol geweest als ik."

''Het is een populariteitsprijs"

Hij zou nog steeds graag de prijs winnen. "Maar natuurlijk begrijp ik dat er andere atleten zijn die mij misschien voor zijn qua populariteit. Het is waarschijnlijk meer een populariteitswedstrijd en de sport die je beoefent is belangrijk", zei de snookersuperster. Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats op 19 december. De winnaar van de "SPOTY" wordt bepaald door een openbare stemming op een shortlist.

In de afgelopen vijf jaar wonnen tennisster Emma Raducanu (2021), Hamilton (2020), cricketspeler Ben Stokes (2019), Tour de France-winnaar Gerraint Thomas (2018) en atletiekkampioen Mo Farah (2017) de prijs voor beste sporter van het UK.

