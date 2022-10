Ook O'Sullivans concurrent Neil Robertson zegt dat hij denkt dat Bingtao en Xintong de 'vlaggendragers' zullen zijn in de komende jaren. In een gesprek met Eurosport zei Robertson daarover het volgende. "Als ik nu zou moeten kiezen wie er de komende jaren gaan domineren, dan zou ik spelers van in de twintig kiezen. Ik denk zeker Xintong en Bingtao. Zij zijn de twee die het echt willen."

“Met Xintong lijkt het eindelijk te klikken. Ik herinner me dat ik naar de academie ging en dat hij lange ballen aan het potten was. Zijn mobiele telefoon lag aan de zijkant en als hij er een paar had gepot ging hij weer op social media scrollen. Ik dacht dat hij geen kans had om door te breken, tenzij hij strenger zou zijn voor zichzelf. Dat heeft hij duidelijk gedaan.

"Bingtao is een oefenmachine en wil de beste zijn die hij kan zijn, dus het zijn die twee voor mij."

"Trump moet niet vergeten worden"

Zevenvoudig wereldkampioen O'Sullivan heeft altijd mooie woorden over voor Bingtao en Xintong, waarbij hij laatstgenoemde zelfs onder zijn hoede nam om zijn spel te ontwikkelen. Desondanks vindt de Engelsman dat Judd Trump ook genoemd moet worden in deze discussie.

"Ze zullen Judd nog steeds moeten verslaan", zei O'Sullivan in de Eurosport-studio tijdens de Northern Ireland Open. "Judd is pas 33 en dus maar acht jaar ouder dan Zhao Xintong.

"Xintong zal zijn spel moeten verbeteren, om te leren hoe hij wedstrijden kan winnen onder druk. Bingtao heeft een beter temperament dan Xintong, en hij kan dus ook al wedstrijden winnen zonder dat hij heel goed speelt, net zoals Selby."

"Judd is nog steeds een jonge speler", zei O'Sullivan. "Bingtao en Xintong zijn jong en ik denk dat deze drie spelers zullen domineren als de oudere jongens wegvallen."

