O’Sullivan kreeg boetes van in totaal 4000 pond – omgerekend zo’n 4600 euro – omdat de snookerbond hem schuldig acht aan het in diskrediet brengen van de sport. Die beschuldiging en veroordeling klinkt vrij heftig, hoewel de straf meevalt en de wereldkampioen van 2022 – een prestatie goed voor een cheque van 500.000 pond – het geld best kan missen.

Eén van de in het oog springende momenten deed zich voor tijdens de eerste ronde van het WK, toen O’Sullivan in zijn partij tegen David Gilbert een zwarte bal miste. De partij was op dat moment vrij spannend, waarna ‘The Rocket’ zijn frustratie over eigen spel niet langer kon verbergen.

Ruzie met scheidsrechter

De disciplinaire commissie van de World Snooker Tour (WST) is nu officieel van mening dat sprake was van een ‘obsceen gebaar’, waar een straf op staat. Die straf is dus een boete van 2000 pond voor het obscene gebaar, de andere 2000 pond boete komt voort uit een hevige discussie met een referee.

Overigens won O’Sullivan, als latere wereldkampioen, uiteindelijk met 10-5 van Gilbert, terwijl hij in de finale met 18-13 won van Judd Trump maar niet voordat aan het einde van de eerste sessie referee Olivier Marteel ervan langs kreeg. Ook dit moment was op z’n minst ‘opvallend’.

Staartje

Deze momenten krijgen een halfjaar later nog een klein staartje, omdat het oordeel luidt dat O’Sullivan de gedragscode van snookerspelers heeft overtreden. Dit staartje kan zelfs nog iets langer worden als O’Sullivan gebruikmaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Tijdens de hoorzitting voorafgaand aan het opleggen van de geldstraf ontkende O’Sullivan de beschuldigingen.

