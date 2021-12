Wat is de Masters voor toernooi?

De Masters is een uitnodigingstoernooi (invitational) dat wordt gehouden aan het begin van het nieuwe jaar. Het toernooi wordt al sinds jaar en dag georganseerd in Londen. Voor 2012 werd er gespeeld in het Wembley Conference Centre/Wembley Arena, een kleine arena naast het grote Wembley-stadion. Sinds 2012 wordt het toernooi gehouden in het bekende Alexandra Palace in Noord-Londen, waar o.a. ook het WK Darts wordt georganiseerd en waar in 2012 het Holland House gevestigd was tijdens de Olympische Spelen in de Engelse hoofdstad.

Ad

Omdat de Masters een invitational only toernooi is zijn er geen rankingpunten te verdienen. Dit jaar was het de Chinees Yan Bingtao die de beroemde masterstrofee omhoog mocht houden. Het toernooi werd vanwege corona niet in Londen gehouden, maar in de bubbel in Milton Keynes, waar ook andere toernooien zijn georganiseerd.

Scottish Open Snooker | Ronnie O'Sullivan stellig: 'Brecel verdient een plek bij de Masters' 2 UUR GELEDEN

Wat zijn de criteria om mee te doen aan de Masters?

Zoals eerder vermeld mag alleen de huidige top-16 van de wereldranglijst meedoen aan de Masters. Na het winnen van de Scottish Open eerder deze maand heeft Brecel een plek veroverd in de top-16. De Belg bezet op dit momet de 15e plek op de wereldranglijst.

Hoezo mag Brecel niet deelnemen als hij in de top-16 staat?

Dat klinkt inderdaad onlogisch, maar World Snooker, de internationale snookerbond, zet de zogenaamde cut-off van de Masters na het UK Championship. De deelnemerslijst voor de Masters is dus bekend na de finale van de UK Championship. Waarschijnlijk is dit om logistieke- en marketingtechnische redenen gedaan, want na het UK Championship zijn er nog twee rankingtoernooien te spelen, te weten het Scottish Open en de World Grand Prix.

Als Brecel de finale van het UK Championship had gewonnen, dan had hij wel z'n ticket naar Londen kunnen boeken, maar juist degene van wie de Belgium Bullet in York verloor, de Chinees Zhao Xintong, mag nu deelnemen aan de Masters.

Zijn de spelers het hier mee eens?

Voorafgaand aan het seizoen zijn alle spelers op de hoogte gebracht van de regels, dus iedereen wist een scenario zoals dit zou kunnen voorkomen. Ronnie O'Sullivan en John Higgins waren vrij duidelijk over hoe zij erover dachten. Higgins verloor vorige week de finale van het Scottish Open van Brecel en is not amused:

Het is een absolute schande dat een speler als Luca niet mee mag doen aan de Masters. HIj was runner-up bij het Uk Championship, heeft de Scottisch Open gewonnen en kan ook nog de World Grand Prix winnen als hij zo doorgaat. Het is echt zonde dat hij er niet bij is. Er moet iets veranderd worden, want dit kan niet.

Ook Ronnie O'Sullivan vindt het vreemd dat Luca Brecel straks afwezig is bij de Masters, en roept op om het systeem te vernaderen door middel van een wildcard.

Snooker | Ronnie O'Sullivan stellig: 'Brecel verdient een plek bij de Masters'

Masters 2022

Helaas dus geen Luca Brecel in het Alexandra Palace, maar wel zestien andere wereldtoppers die van 9 t/m 16 januari gaan strijden om de Paul Hunter Trophy, en wij zijn er vanaf het begin tot het eind bij. Mis niks van de tweede major van het seizoen op Eurosport en discovery +.

Snooker Snooker | De opmars van Luca Brecel: van eeuwig talent naar stabiele wereldtopper 2 UUR GELEDEN