Debutant wint Masters

Januari was nog maar net begonnen toen de eerste grote verrassing van het seizoen al daar was. In een lege arena ergens in het Engelse Milton Keynes veroverde de jonge Chinees Yan Bingtao uit het niets de Paul Hunter Trophy en daarmee werd hij de tweede Aziatische speler na Ding Junhui die het prestigieuze Masterstoernooi op zijn naam schreef. Op zijn weg naar eeuwige roem versloeg Bingtao onder meer de Australiër Neil Robertson en was hij in de finale te sterk voor all time legend John Higgins. Het zou voor de Schot de eerste van vijf verloren finales in 2021 zijn.

Brown verslaat de Rocket

Een maand later kwam de grote droom voor Jordan Brown uit. Hoewel ook tijdens deze finale het publiek weer schitterde door afwezigheid, won de Noord-Ier de Welsh Open door Ronnie O'Sullivan in de finale met 9-8 te verslaan. Brown was net drie jaar terug op de tour nadat hij eerder zijn kaart had verloren. Daarnaast stond Brown op plek 81 van de wereldranglijst voor het toernooi en schatten de bookmakers zijn kansen om het toernooi te winnen in op 750/1, een echte underdog dus. Sinds 1993 had er niet iemand een rankingtoernooi gewonnen die zo laag op de wereldranglijst stond.

Selby terug aan de top

April doet wat het wil en dat was in snookertermen dit jaar zeer positief. Voor het eerst mocht er weer publiek aanwezig zijn bij snookertoernooien en welke plek is mooier om snooker te kijken dan de Crucible Theatre in Sheffield, waar 32 spelers streden om de wereldtitel? Titelverdediger O'Sullivan ging in Sheffield voor zijn zevende titel, waarmee hij Stephen Hendry's record zou evenaren, maar zijn droom spatte al vroeg in het toernooi uiteen. Hendry's landgenoot Anthony McGill zette de Rocket al in de tweede ronde de voet dwars en dus zou O'Sullivan nog een jaar moeten wachten voor een kans om naast Hendry te komen.

O'Sullivan won dus niet zijn zevende wereldtitel, maar Leicesterman Mark Selby pakte zijn vierde. 'The Jester from Leicester' versloeg landgenoot Shaun Murphy in de finale met 18-15 en sloot het seizoen af als de nieuwe nummer 1 van de wereld.

Mark Selby houdt de WK-beker omhoog voor een volgepakte Crucible Foto: Getty Images

Doorbraak Brecel

Na een lange zomerbreak werd in augustus het nieuwe seizoen afgetrapt met het British Open in Leicester, onderdeel van de Home Nations Series. Veteraan Mark Williams pakte de eerste rankingtitel van het nieuwe seizoen dat de aandacht trok van twee nieuwe sterren: Luca Brecel en Zhao Xintong.

De twee jonge spelers waren tijdens het UK Championship in York in absolute bloedvorm, versloegen grote naam na grote naam en speelden uiteindelijk de finale tegen elkaar, waarin Xintong zijn eerste Triple Crown Event en rankingtitel in de wacht sleepte. Op dit moment zijn twee van de drie Triple Crown Events in handen van een Chinees, iets wat nog nooit is voorgekomen in snookergeschiedenis.

Waar Xintong begrijpelijkerwijs een weekje vrijaf nam na zijn triomf in het UK ging Brecel in volle vaart door. De Belg versloeg Higgins in de finale van het Scottish Open en pakte daarmee zijn eerste rankingtitel sinds zijn zege in China in 2017. Helaas voor Brecel kwam zijn eindspurt voor deelname aan de Masters net te laat – daarvoor had de Belg het UK Championship moeten winnen – maar al met al is het een zeer geslaagd 2021 voor de Belgium Bullet.

Masters 2022

