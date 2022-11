Voormalig nummer 1 van de wereld Trump komt deze week in actie tijdens de Champion of Champions, een evenement waar alleen spelers die dit jaar een rankingtoernooi hebben gewonnen aan mogen meedoen.

Trump zegt dat het toernooi er één is waar hij "enthousiast" van wordt, maar hij heeft gesuggereerd dat andere toernooien op de tour hem minder enthousiast maken. Ook snapt de voormalig wereldkampioen niet waarom het geen prioriteit is om jongeren te betrekken bij de sport.

Ad

"Ik heb het gevoel dat snooker veel groter kan zijn dan het is en dat de dingen niet gaan zoals ik denk dat ze zouden moeten."

Snooker Snooker | O’Sullivan krijgt boete voor vertonen van ‘obsceen gebaar’ na missen zwarte bal 27/10/2022 OM 13:36

"Ik denk dat veel van de mensen aan de top van het spel van ongeveer dezelfde leeftijd zijn en niet weten hoe ze de jongere generatie moeten aanspreken. Ik heb het gevoel dat dat op dit moment een beetje verloren gaat in snooker."

Turkish Masters | Bekijk hier de sublieme 147 van Trump in de finale

Hong Kong Masters

Eén van de hoogtepunten van het seizoen tot nu toe waren de Hong Kong Masters. In het Hong Kong Coliseum verzamelden de zes beste spelers van de wereld zich samen met thuisspelers Marco Fu en wereldkampioen bij de vrouwen Ng On Yee, die van de organisatie wildcards hadden gekregen.

Het event was zo'n succes dat er een record werd neergezet. 5000 mensen zagen hoe Ronnie O'Sullivan Ng On Yee versloeg. Nog nooit kwamen er zoveel mensen op een snookerwedstrijd af.

Ook Trump was aanwezig bij het succesvolle toernooi in Hong Kong. "Hopelijk kunnen mensen gewoon leren van het evenement in Hong Kong en zien hoe groot snooker kan zijn als het op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het kunnen spelen in dergelijke evenementen maakt alles de moeite waard."

Hong Kong Masters | Marco Fu trakteert uitzinnig thuispubliek in decider op maximale break van 147

Ken Doherty

De opmerkingen van Trump over de staat van de sport werden voorgelegd aan Ken Doherty, die voorzitter is van de spelersraad.

Hij zei: "Ik zou Judd graag naar een aantal van onze koffieochtenden zien komen om een ​​praatje te maken en uit te leggen welke veranderingen hij graag zou zien in snooker."

“Het is oké om te zeggen dat het spel moet veranderen, maar wat zijn de veranderingen die hij zou willen zien? We zouden allemaal graag zien dat elk evenement is zoals de Champion of Champions, de Masters of het Wereldkampioenschap. Dat zou fantastisch zijn."

"Er zijn veel dingen die verbeterd kunnen worden", aldus de voormalig wereldkampioen, die nog steeds in actie komt op de tour.

The Masters | Publiek trakteert Higgins en Williams op prachtig onthaal

WAAR KIJK JE?

Het weer wordt slechter, de dagen korter... dit is een mooi moment om het vizier weer te richten op snooker! Bij Eurosport en discovery+ zit je goed voor al het moois op het groene laken!

Snooker Snooker | Waarom lukt het de jonge talenten niet om aan te haken bij de wereldtop? 24/10/2022 OM 13:24