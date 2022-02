Deze week reist het circus af naar het Engelse Milton Keynes voor de European Masters. Het is het elfde rankingtoernooi van dit seizoen en onderdeel van de European Series, die bestaat uit acht toernooien: het Northern Ireland Open, English Open, Scottish Open, Welsh Open, German Masters, Shoot-Out, Gibraltar Open en de European Masters.

Het toernooi zou oorspronkelijk plaatsvinden in het Duitse Fürth, maar is verplaatst naar Milton Keynes vanwege de huidige coronasituatie in Duitsland

De speler die na deze acht toernooien het best heeft gepresteerd ontvangt een bonus van 150.000 Britse ponden. Sinds de totstandkoming van de European Series in 2019 is er nog maar één winnaar geweest die in zowel het seizoen 2019-2020 als 2020-2021 de sterkste was, en dat is de huidige nummer drie van de wereld Judd Trump.

Judd Trump met de trofee van de German Masters vorig jaar. Foto: Eurosport

Mark Allen

Op dit moment gaat de Noord-Ier Mark Allen aan de leiding van dit klassement, gevolgd door de Schot John Higgins en de Belg Luca Brecel. Allen won de Northern Ireland Open in oktober voor zijn eigen thuisplubliek.

De European Masters is het zesde toernooi in deze cyclus. Hierna volgen alleen nog de Welsh Open begin maart en de Gibraltar Open van eind maart.

Toppers

Het schema van de European Masters bestaat uit 64 deelnemers. Mark Selby, Ronnie O' Sullivan, Judd Trump en Neil Robertson spelen vandaag nog een kwalificatieduel om zich te plaatsen.

Mark Selby wacht de pittigste kluif van de vier. 'The Jester from Leicester' neemt het op tegen Matt Selt, die eind vorig jaar tijdens het UK Championship Judd Trump nog uitschakelde

Ronnie O'Sullivan neemt het top tegen oudgediende Nigel Bond. De twee speelden voor het laatst tegen elkaar in 2001. Trump neemt het op tegen de Ier MIchael Judge en Robertson treedt vanavond aan tegen de Chinees Lei Peifan.

WAAR KIJK JE?

De European Masters begint op maandag 21 februari en eindigt met de finale op zondag 27 februari.

