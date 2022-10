Snooker | Waarom lukt het de jonge talenten niet om aan te haken bij de wereldtop?

"Het verbaast me echt dat we niet veel betere jonge spelers hebben", zei hij vorige week in de Eurosport-studio. “De laatste echt uitzonderlijke speler die doorkwam was Judd Trump. We zijn altijd op zoek naar nieuwe spelers. Gaat Jackson Page het doen, of Aaron Hill? Luca Brecel en Zhao Xintong doen het aardig, maar ze hebben zich allebei nog steeds niet bewezen."

Dat laatste is een ding wat zeker is. Xintong is een uiterst talentvolle speler, maar de Chinees heeft op 25-jarige leeftijd 'slechts' één triple crown-event gewonnen (Xintong won het UK Championship vorig jaar december). Ter vergelijking, Stephen Hendry had op die leeftijd al zeven triple crown-events gewonnen, waarvan vier wereldtitels.

Wat dat betreft zit het snookercircuit nu in een vergelijkbare situatie als de tenniswereld bij de mannen. De kleinere toernooien worden nog wel eens gewonnen door jongere of minder bekende spelers, maar het WK, het UK Championship en de Masters worden negen van de tien keer gewonnen door een gevestigde naam.

Class of '92

Toen O'Sullivan samen met Mark Williams en John Higgins in 1992 professional werd, waren de oudere spelers van toen al in hun nadagen. Geliefde figuren als Dennis Taylor, Terry Griffiths en Cliff Thorburn hadden weinig meer te vertellen tegen ambiteuze, hongerige jonkies als Jimmy White, Ken Doherty en Stephen Hendry.

Maar nu zijn de jongere talenten in ondertal en lijken de oudere spelers als lekkere rode wijn juist. Ze worden alleen maar beter naarmate de leeftijd vordert. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat O'Sullivan, Higgins en Williams, maar ook een Neil Robertson en Mark Selby nog jaren zullen domineren op de tour.

"Toen ik jong was, was dat net voordat het internet opkwam", vertelde Neil Robertson vorige week aan Eurosport. “De vorm van entertainment voor mij was om twaalf uur in de snookerclub te spenderen, waarvan acht uur te snookeren en de rest van de tijd op flipperkasten spelen. Snookerclubs waren toen zo'n leuke plek om te zijn, ook omdat er veel junioren rond mijn leeftijd waren."

"Het is nu anders. Jonge spelers gaan erheen om meteen ultraprofessioneel te zijn, ze spelen niet echt voor de lol, terwijl toen ik jonger was het allemaal om plezier ging. Jonge spelers willen nu zo snel mogelijk professional worden en doorbreken, maar ik weet niet of ze willen proberen om beter te worden in het spel."

Geen fysieke beperking

Higgins snapt wel waarom het moeilijker is voor jongere spelers tegenwoordig. "Ik denk dat het heel moeilijk is om door te breken, omdat gasten zoals Ronnie (O'Sullivan), Mark (Selby) en ik er ook nog zijn. Normaal gesproken was je op 48-jarige leeftijd allang met pensioen geweest."

"Toen wij net begonnen maakten we gehakt van de 48-jarigen die toen nog op de tour speelden."

De enige 'jongere' speler die onlangs het WK wist te winnen, was Judd Trump in 2019. Zo zie je maar dat de term 'jongere' een redelijke transformatie heeft ondergaan nu de O'Sullivans van deze wereld nog steeds succesvol meedoen. Trump behoort met zijn 33 jaar toch al tot één van de veteranen op de tour.

Robertson erkent ook de uitdagingen van het proberen om een ​​gevestigde orde omver te werpen in een sport die geen fysieke beperkingen heeft. "Het is moeilijk omdat snooker geen sport is waarbij je leeftijd bepaalt wanneer je met pensioen gaat, dus de jonge spelers moeten lang wachten om spelers als Ronnie te verjagen", aldus de Australiër.

De generatie van O'Sullivan heeft de meest buitengewone normen gesteld en hun lange levensduur betekent dat jongere spelers nu beter dan ooit moeten zijn om te kunnen concurreren. Sterker nog: ze moeten uitzonderlijk zijn om de beste van de besten te bedreigen.

