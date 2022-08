Snooker | "Was er helemaal klaar mee" - Murphy ondergaat maagverkleining na internetpesterijen

De maagoperatie is een poging om zijn carrière nieuw leven in te blazen, want nadat hij in 2021 de finale van het wereldkampioenschap haalde, waarin hij werd verslagen door goede vriend Mark Selby, beleefde Murphy een van de moeilijkste seizoenen uit zijn carrière.

Hij werd uitgeschakeld in de beginrondes van de meeste rankingtoernooien, en de druppel was het verlies tegen Si Jiahui in de eerste ronde van het UK Championship vorig jaar in York.

"De operatie is onomkeerbaar, dus het was een enorme beslissing", vertelde Murphy. "Ik snap mensen van een bekende sporter verwachten dat ie op sociale media blijft zitten, maar de persoonlijke aanvallen zijn echt verschrikkelijk."

"Ik heb 80% van mijn maag verwijderd, dus nu kan ik heel weinig eten. Het is vrijwel onmogelijk voor mij om ooit weer op gewicht te komen.

"Vroeger ging ik naar Weight Watchers waar ik echt van heb genoten. Ik ben mijn hele carrière bezig geweest met afvallen, maar ik kwam steeds weer aan.

Scheiding

"Ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven die vorig seizoen hebben bijgedragen aan het slechtste seizoen van mijn carrière. Het is ongelooflijk zwaar geweest en een ding waar ik altijd mee heb geworsteld, is mijn gewicht."

"Ik accepteerde dat ik niet in staat was om mijn gewicht onder controle te krijgen. Ik ben in mei geopereerd en tot nu toe ben ik ongeveer 25 kilo kwijtgeraakt', voegde Murphy eraan toe.

"Mijn gewicht schommelde altijd, maar het komt neer op discipline en ik moest er iets aan doen om me de best mogelijke kans te geven om succesvol te zijn in het laatste deel van mijn carrière."

"Dit jaar was één van de zwaarste, zo niet het zwaarste jaar van mijn leven. Ik en mijn vrouw Elaine zijn uit elkaar gegaan, wat moeilijk was omdat we twee kinderen hebben. Ik begon veel meer te eten. Net als alcohol is het een verslaving, maar er wordt niet zoveel over gesproken."

