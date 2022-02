Snooker | ''Ze zijn als Djokovic, Nadal & Federer" - O'Sullivan lovend over Chinees snookertrio

Ronnie O'Sullivan heeft de Chinese beschuldiging van snooker vergeleken met het hoogtepunt van het mannentennis van de afgelopen decennia, door te zeggen dat de topspelers "elkaar aan het pushen zijn zoals Federer, Djokovic en Nadal".

De snookerwereld was al geruime tijd bekend met de supertalenten Yan Bingtao en Zhao Xintong, maar sinds gisteravond heeft een nieuwe Chinees zich in dat rijtje geschaard . Fan Zhengyi verraste vriend en vijand door in de finale O'Sullivan , die de torenhoge favoriet was voor de winst, te verslaan en zo zijn eerste rankingtoernooi ooit te winnen. Fan klopte O'Sullivan in een wedstrijd die tot aan de laatste frame zeer gelijk op ging. Het was dan ook geen verrassing dat er een decider aan te pas moest komen.

Na afloop van de spannende partij had O'Sullivan niets dan lof voor de opmars van het Chinese snooker. "Ik denk dat ze op dit moment allemaal door elkaar worden geïnspireerd. Je hebt Bingtao, Xintong, deze jongen (Zhengyi) hier, en er zijn er nog een paar.

"Ze pushen elkaar een beetje zoals Federe Djokovic en Nadal dat met elkaar hebben gedaan. Ze werken allemaal heel hard omdat ze weten dat de concurrentie moordend is. Het is geweldig voor Chinees snooker, geweldig voor deze jonge jongens, geweldig voor snooker en een plezier om naar te kijken. Het was leuk om vandaag tegen een toekomstige wereldkampioen te spelen."

“Chinees snooker doet fantastisch werk, het is jammer dat het VK het formaat niet kan kopiëren. We zullen achterblijven, wat jammer zou zijn, want we hebben veel Britse spelers en Europese spelers gehad. Als we niets doen aan het amateursnooker, wordt het net tafeltennis, dan vegen ze ons van de kaart."

Records

OSullivan speelde zijn 60e rankingfinale, maar hij zegt dat dit soort records er niet toe doen als hij Stephen Hendry's zeven wereldtitels evenaart.

“Er is nog maar één record over. Mensen denken dat, tenzij ik dat record breek, ik niet als de beste kan worden beschouwd. Ik had nooit gedacht dat ik één wereldtitel zou winnen. Ik ben gewoon blij om te spelen, ik heb het gevoel dat elk jaar m'n laatste is. Ik geniet er zoveel mogelijk van.

“Als ik waardeloos speel, word ik een beetje down, maar ik kan dit soort slechte prestaties beter accepteren dan vroeger. Het is een plezier om tegen zo'n talent te spelen. Deze jongens brengen het spel naar een hoger niveau. Ik kan niet potten zoals deze jongens, het is beangstigend."

