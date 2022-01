The Masters | Dodelijke Hawkins laat Murphy geen kans

Dark horse

Hawkins is in elk toernooi waaraan hij meedoet een dark horse, maar gaat, als het spannend wordt, te vaak ten onder aan de druk. Vandaag had de nummer zeven van de wereld daar helaas voor Murphy geen last van. Nadat hij 2-1 achter kwam miste de ‘Hawk’ amper nog een bal, en zonder dat Murphy heel veel fouten maakte stond er binnen no-time een 6-2 eindstand op het bord, mede dankzij een pot succes van liefst 92%.

Het is de derde keer dat Hawkins Murphy verslaat op de Masters, en de verliezend finalist van de editie in 2016 gaat nu uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Stephen Maguire en de Engelsman en nummer één van de wereld Mark Selby. Na afloop gaf Hawkins voor de camera van Eurosport aan geen keuze te kunnen maken tussen de Schot en Selby. Laatstgenoemde is een vriend en trainingspartner van hem.

Na afloop van de wedstrijd zette Eurosport-analist Neal Foulds zijn vraagtekens erbij over het feit dat Shaun Murphy tijdens de grote toernooien veel werk doet voor de Britse tv, ook als hij zelf nog in actie moet komen: ''Ik denk dat dat zijn spel geen goed doet. Hij vloog er in de eerste ronde van het UK Championship al uit en nu weer. Ik zeg niet direct dat het met elkaar te maken heeft, maar vorig jaar werd hij op een paar frames na geen wereldkampioen en sindsdien presteert hij een stuk minder. Misschien moet hij daar eens over nadenken.''

Eerder op de dag stond dezelfde uitslag op het scorebord toen John Higgins Zhao Xintong . De viervoudig wereldkampioen gaat het nu opnemen tegen generatiegenoot Mark Williams. Morgen komt Ronnie O'Sullivan voor het eerst in actie in Alexandra Palace. 'The Rocket speelt in de middag tegen lefty Jack Lisowski. Morgenavond is het de beurt aan de wereldkampioen Mark Selby, die het dus opneemt tegen de Schot Stephen Maguire.

