The Masters | Hawkins langs Trump na tweede decider van de dag

Nerveus begin

Beide spelers schoten niet echt overtuigend uit de startblokken, en dus wat het niet meer dan logisch dat er bij de pauze een 2-2 tussenstand op het scorebord stond. Hawkins was daarna de eerste speler die een gat van twee frames wist te creëren, dat daarna vakkundig werd weggepoetst door Trump. De wereldkampioen van 2019 kwam terug tot 4-4. dankzij winst in het negende frame was de man uit Bristol nog maar een frame verwijderd van een plek in de finale.

Tweede decider van de dag

Dankzij winst in het negende frame was de man uit Bristol nog maar een frame verwijderd van een plek in de finale. Echter, door een paar verkeerde keuzes van Trump in frame tien en een paar prima ballen van Hawkins zou ook deze halve finale beslist worden via een deciding frame. Eerder op de dag speelden Neil Robertson en Mark Williams ook al een decider, die de Australiër op miraculeuze wijze wist te winnen. Deze decider was een echter een stuk minder spannend. Hawkins maakt al snel een 59 break, en ondanks dat er nog voldoende punten lagen voor Trump om zonder snookers te winnen, potte Hawkins na een fout van Trump de volgende rode. Hawkins plaatst zich hierdoor voor zijn tweede Mastersfinale uit zijn carrière. In 2016 stond 'The Hawk' ook al in de finale van het toernooi in de Engelse hoofdstad, maar kwam toen tekort tegen een ontketende Ronnie O'Sullivan.

Robertson

In de finale, die over twee sessies gespeeld gaat worden, ontmoet Hawkins mede-leftie Neil Robertson, die eerder op de dag dus te sterk was voor Mark Williams. Robertson had in de decider twee snookers nodig, en kreeg die dankzij een paar foute keuzes van de Welshman. De Australiër maakte daarna een prachtige clearance onder druk en gaat daardoor morgen op voor zijn tweede Masterstitel. In 2012 was 'The Thunder from Down Under' ook al de beste in Alexandra Palace.

Waar kijk je?

Nog een wedstrijd te gaan in 'Ally Pally.' Neil Robertson en Barry Hawkins gaan uitmaken wie er met de eerste Triple Crown van 2022 vandoor gaat. Elke bal van deze finale is live te zien op Eurosport en via de streams van discovery+

