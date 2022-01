The Masters

Nerveuze middagsessie

De eerste sessie gaf al een opmaat voor het verdere verloop van de wedstrijd. Hawkins miste een aantal zwarten van de spot en leek Robertson in zijn misère mee te sleuren. ‘The Thunder from Down Under’ speelde een paar vreemde ballen, zeer ongewoon voor de vaak zo constante Robertson. Ondanks het mindere spel van de Australiër ging hij toch met een voorsprong (5-3) de tweede sessie in, simpelweg doordat zijn tegenstander nog meer slordige fouten maakte. Ondanks de achterstand van hun landgenoot ging het publiek in Alexandra Palace uit hun dak bij de opkomst van beide spelers vanavond.

Robertson pakt door

In de tweede sessie was het spel niet veel beter. Hawkins bleef kansen presenteren aan zijn tegenstander, maar deze keer pakte Robertson de cadeautjes wel uit. Hij won de eerste minisessie met 3-1 en kwam na de pauze ook geen moment in de problemen. Geen finale die de geschiedenisboeken in zal gaan dus, maar daar zal Robertson worst aan hebben. Hij wint z’n tweede Masterstitel, precies tien jaar na zijn eerste. Het aantal triple crown zege’s voor de Australiër staat nu op zes. Robertson werd één keer wereldkampioen en was drie keer de sterkste in het UK Championship. Voor Hawkins blijft de teller op nul staan na drie triple crown finales.

Shoot out

Het volgende rankingtoernooi wat we op Eurosport gaan uitzenden is de BetVictor Shoot Out, die op 20-23 januari zal plaatsvinden. Dit snookerspektakel is natuurlijk live te volgen op de kanalen van Eurosport en via de streams van discovery+

