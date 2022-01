Williams sterk op belangrijke momenten

Robertson sprong als een komeet uit de startblokken door met een century het eerste frame te pakken. Daarna was het Williams die de overhand nam. De Welshman pakte twee frames op rij en profiteerde in het vierde frame optimaal van een fout van zijn Australische opponent. Een 3-1 voorsprong voor Williams was een logisch gevolg van de krachtsverhoudingen. Williams was scherper op de belangrijke momenten en leek zoals altijd absoluut geen druk te voelen.

Ad

Snooker The Masters | Robertson heeft na episch gevecht laatste zwarte bal nodig voor plek in finale 6 UUR GELEDEN

Williams voelt de druk

Na de mid-session ging Williams, die in de kwartfinale John Higgins versloeg , stoïcijns door met zijn goede spel. Hij kwam 4-1 voor, en ook in het zesde frame kreeg de drievoudig wereldkampioen genoeg kansen om het gat te vergroten naar vijf frames. Williams miste echter een paar relatief makkelijke ballen, iets wat hem tot op heden nog niet was overkomen in het toernooi. Robertson maakte er mede dankzij een prachtige pot op rood 4-2 van, waardoor de wedstrijd een wedstrijd bleef.

Robertson voerde de druk nog meer op door ook het zevende frame te pakken, maar daarna was het de koele Williams die dankzij een uitstekende break onder druk nog maar één frame verwijderd was van de Mastersfinale, zijn eerste sinds 2003, toen de Welshman in de finale te sterk was voor de Schot Stephen Hendry.

Historische decider

Wat er daarna gebeurde, gaat de geschiedenisboeken in. Williams begon uit het niets ineens weer te missen, Robertson profiteerde, en het uitzinnige publiek kreeg wat het verdiende: een decider. In die decider produceerde Williams een razendknappe break, waardoor Robertson twee snookers nodig had voor de winst. De eerste foul dwong hij redelijk snel af, en de tweede foul leek hij eerste instantie af te willen dwingen op een zeer onorthodoxe manier. Williams had een moeilijke zwarte gemist die was blijven hangen in de pocket, vlak naast de laatste rode. Shot voor shot kwam die rode steeds dichter bij de zwarte, en het leek dan ook een kwestie van tijd voordat iemand de zwarte via rood in the pocket zou stoten. Robertson was de eerste van de twee die afstand wist te creëren tussen de witte en de rode en Williams stond voor een schier onmogelijke opgave. Hij moest de rode raken zonder dat zwart in de pocket zou belanden.

Wat volgde was misschien wel het shot van het seizoen. Terwijl de witte bij de band lag wist Williams de rode via de korte band dun te raken, en weg te spelen bij de zwarte. Het gevaar leek geweken voor de ‘Welsh Potting Machine,’ maar niks bleek minder waar. Robertson potte rood en zwart en legde een snooker op geel achter groen. De escape leek eenvoudig, maar Williams calculeerde deze totaal verkeerd in. Hij probeerde een swirf rond groen, maar raakte deze licht en legde de witte panklaar neer voor de gele. Met groen aan de band was de clearance niet straight forward, maar Robertson piekte op het moment dat het moest, produceerde een prachtige clearance en boekte zo voor het eerst in zeven jaar een plek in de finale van de Masters.

Reactie

Na afloop waren zowel Robertson als Williams het publiek dankbaar voor de geweldige ontvangst die zij beiden kregen voorafgaand aan de decider. De Australiër reageerde na afloop met het kippenvel nog op zijn rug: "We verlieten voor aanvang van de decider even de arena en toen we terugkwamen kregen we een staande ovatie. Ik kreeg er kippenvel van. Het enige wat we nog konden is naar elkaar lachen en ons realiseren hoeveel geluk we hebben dat we dit mogen meemaken."

"Om terug te komen nadat ik praktisch uit het toernooi lag met de twee snookers die ik nodig had, is fantastisch. Toen ik perfect op zwart belande wist ik dat ik gewonnen had en was het een euforisch gevoel om rond de tafel te lopen. Ik ga hier enorm van genieten, maar moet mezelf ook voorbereiden op de finale van morgen," aldus een uitzinnige Robertson.

Ook Williams reageerde sportief na zijn toch wel pijnlijke verlies. Op Twitter zegt hij genoten te hebben van het publiek en de sfeer en wenst hij Robertson veel succes in de finale.

Linkshandige finale

Robertson gaat in de finale uitkomen tegen Barry Hawkins, die later op de avond in een decider won van Judd Trump . Het is de eerste keer ooit dat de finale van de Masters tussen twee lefties gespeeld wordt. Dat dat ging gebeuren was trouwens al zeker, want de verliezende halve finalisten (Williams en Trump) zijn ook linkshandig.

Waar kijk je?

Nog een wedstrijd te gaan in 'Ally Pally.' Neil Robertson en Barry Hawkins gaan uitmaken wie er met de eerste Triple Crown van 2022 vandoor gaat. Elke bal van deze finale is live te zien op Eurosport en via de streams van discovery+

The Masters The Masters | Publiek verklaart Selby de liefde - "We know you love him" 16 UUR GELEDEN