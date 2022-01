The Masters | Robertson naar kwartfinale na moeizame overwinning op McGill

Matige start

Voorafgaand aan het toernooi was dit niet meteen de wedstrijd die de snookerliefhebbers deed watertanden, en het lukte de twee spelers niet bepaald om het publiek te vermaken. De wedstrijd begon met een ruim tien minuten durend safetygevecht. Voor de pauze was McGill de betere speler, die ook een century maakte, maar toch gingen beide spelers de pauze in met een gelijke stand. Deze mislukte safety van Robertson was typerend voor het niveau van het eerste deel van de wedstrijd.

Robertson op het tandvlees

Na de thee ging het foutenfestival door. McGill kreeg in het vijfde frame een goede kans, maar de Schot kon die niet verzilveren en zo kon Robertson voor het eerst op voorsprong komen. Dankzij een prima 75 break in het volgende frame kwam de Schot meteen weer langszij, maar het mocht uiteindelijk niet baten voor ‘The Ginger Ninja.’ Ook in de volgende drie frames maakte hij de meeste fouten en zo kon Robertson, zij het moeizaam, zijn plaats boeken in de kwartfinale, waarin hij het gaat opnemen tegen Jack Lisowski of Ronnie O’Sullivan. Na afloop was de Australier zeer opgelucht en grapte hij met het publiek over de voorsprong van het Australische cricketteam in hun cricketwedstrijd tegen Engeland.

