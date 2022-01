Sterke start

Het niveau lag vanaf het begin al enorm hoog. Beide spelers openden met een century, maar daarna was het de Schot die zijn Chinese tegenstander vooral tactisch de wil oplegde. Xintong had geen antwoord op de bijna perfecte safetygame van Higgins en een 3-1 voorsprong voor de pauze was daarom ook meer dan logisch.

Dominante Higgins

Dat het vandaag de jongens tegen de mannen waren, was ook na de mid-session zichtbaar. Higgins zette zijn sterke spel door en Xintong bleef de Schot eenvoudige kansen presenteren, wat wel het laatste is dat je moet doen tegen de in bloedvorm verkerende Higgins, die dit seizoen al in vier finales stond. De jonge Chinees pakte dankzij een schoonheidsfoutje van Higgins nog een frame na de break, maar het bleek geen kantelpunt te zijn. De Schot pakte de laatste twee frames en noteerde zo een overtuigende 6-2 overwinning.

Class of '92

De tweevoudig winnaar in Londen gaat het nu opnemen tegen zijn generatiegenoot Mark Williams, die op de openingsdag Xintongs landgenoot en huidig titelhouder Yan Bingtao uitschakelde. Beide spelers werden in hetzelfde jaar (1992) professional en beleefden een fantastische carrière. Omdat ook Ronnie O’Sullivan in dat jaar prof werd, worden deze drie spelers de ‘Class of ‘92' genoemd. De jonge (Chinese) honden komen er dus voorlopig nog niet aan te pas.

