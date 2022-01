The Masters | Trump heeft onderweg naar halve finale meer last van vlieg dan Wilson

Er bracht eerder deze week al een gevleugelde vriend een bezoek aan het laken, terwijl ook het WK darts op dezelfde locatie onlangs al onverwachts bezoek kreeg. Wereldkampioen Peter Wright mikte tijdens het ingooien zelfs op de vlieg.

Zodra er in Alexandra Palace weer eens gezoem klinkt, wordt de boosdoener al snel omgedoopt tot Ally Pally Fly of Ally Pally Bee. Zowel Trump, Wilson als de scheidsrechter deed een poging om van de vlieg af te komen.

The Masters | Referee doodt vlieg tijdens spartij tussen Trump en Wilson

Succes voor ref

De referee was het meest succesvol, al weten we niet helemaal zeker of daarmee alle insecten zijn uitgeschakeld. Wie weet volgt er nieuw bezoek tijdens de halve finale of eindstrijd.

Trump staat in de halve eindstrijd tegenover Barry Hawkins of Mark Selby, die vrijdagavond de strijd met elkaar aanbinden. De andere halve finale gaat tussen Mark Williams en Neil Robertson.

The Masters | Beestje bezoekt biljartlaken tijdens partij tussen Bingtao en Williams

