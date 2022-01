The Masters | Trump vecht zich knap langs Allen na spannende decider

Sterke start

Het niveau lag vanaf de meet af aan enorm hoog. Trump won zijn eerste twee frames dankzij twee centuries en tussendoor pakte ook Allen twee frames, zodat de twee linkshandigen met een gelijke stand aan de thee konden.

Belangrijk achtste frame

Na de interval leek het in eerste instantie Trump die de touwtjes in handen zou nemen. De wereldkampioen van 2019 pakte het vijfde frame overtuigend, maar telkens als je dacht dat Trump de juiste versnelling had gevonden was daar Allen met het antwoord. Hij pakte frame zes en zeven en leek ook het achtste frame naar zich toe te trekken.

Het vertrouwen van Trump was ver te zoeken en hij had een snooker nodig om te kunnen winnen. Door een paar missers van Allen en een goede snooker lukte het Trump om de strafpunten bij zijn tegenstander af te dwingen. Met een geweldige clearance, waarbij hij een moeilijke lange roze potte, bracht hij de stand op 4-4.

Decider

De twee kanonnen deelden vervolgens de volgende twee frames, en dus gingen we naar een decider. Een logische uitkomst, aangezien geen van de twee een voorsprong van twee frames had gehad op de ander. Allen kreeg dankzij een enorme fluke de eerste kans van de wedstrijd maar faalde door per ongeluk een rode bal aan te raken met zijn keu. Ook de tweede kans in de decider was niet aan de Noord-Ier besteed.

Toen Trump echter zijn eerste kans kreeg, was het meteen raak. Met een voorsprong van 37 met nog 35 op tafel dwong hij Allen in het leggen van een snooker, hetgeen hem niet lukte. Trump potte de rode en dwong zo een plek af in de kwartfinale van de Masters waarin hij gaat uitkomen tegen Stuart Bingham of Kyren Wilson. Zij komen vanavond nog in actie.

