Bingtao profiteert van fouten Williams

In de eerste twee frames was het steeds Williams die de eerste kans kreeg om een break te maken, maar de tweevoudig kampioen in Londen maakte het zichzelf telkens te lastig waardoor Bingtao er met framewinst vandoor kon gaan. De twee deelden vervolgens de twee laatste frames voor de interval, zodat de titelhouder met twee frames voorsprong de mid-session inging.

Ad

Eenhandige escape

The Masters The Masters | Williams te sterk voor titelhouder Bingtao 2 UUR GELEDEN

Na de thee was het één en al Mark Williams, en het hoogtepunt kwam aan het einde van het vijfde frame, het eerste frame na de interval. Met alleen roze en zwart op tafel had Bingtao een snooker nodig om het frame te kunnen winnen, en de winnaar van vorig jaar kreeg het voor elkaar om de witte achter zwart te krijgen, maar wat Williams vervolgens produceerde was pure magie. Met slechts één hand speelde de man uit Wales de witte via één band tegen de roze, die vervolgens tergend langzaam in de linkerbovenpocket rolde. De 2000 man in het Alexandra Palace gingen uit hun dak.

Hoe verzin je het? - Mark Williams produceert unieke eenhandige escape

Higgins of Xintong

Williams was daarna duidelijk de betere speler en ook vrouwe Fortuna stond aan de kant van de drievoudig wereldkampioen. Dankzij twee nuttige flukes aan het einde van de partij kwam de Welsh Potting Machine niet meer in de problemen. Dankzij een prachtige century in frame 10 plaatste hij zich voor de volgende ronde, waarin de 47-jarige Williams het gaat opnemen tegen John Higgins of Zhao Xintong.

WAAR TE BEKIJKEN

We zijn van start in 'Ally Pally.' Zestien wereldtoppers strijden bij de Masters om de Paul Hunter Trophy en wij zijn er vanaf begin tot einde bij. Mis niks van de tweede Triple Crown van het seizoen bij Eurosport en discovery+

The Masters Hoe verzin je het? - Mark Williams produceert unieke eenhandige escape 2 UUR GELEDEN