Wilson begint scherp

Wilson kwam als een komeet uit de startblokken. De eerste drie frames waren een prooi voor de als zesde geplaatste Wilson en Bingham had lange tijd weinig tot niets in de melk te brokkelen. Dat er na vier frames een 3-1 voorsprong voor Wilson op het scorebord stond was dan ook niet gek te noemen.

Ad

The Masters The Masters | "Ik ben vooral heel erg trots op mezelf" - Trump na zijn overwinning op Allen 2 UUR GELEDEN

Moment van sportiviteit

De wedstrijd keerde bij een 4-1 stand. Wilson leek in een goede positie te komen om op 5-1 te komen, maar toucheerde bij een shot met de rest ongelukkig de witte bal en callde zelf uiterst sportief de fout, waardoor Bingham op 4-2 kon komen. Een 59 break en een schitterende 139 break, de hoogste van het toernooi tot nu toe, en de stand was weer gelijk.

Bloedstollende decider

Wilson pakte het negende frame, maar Bingham knokte zich naar een decider door frame tien te pakken. In de decider had Bingham een gouden kans om de wedstrijd te winnen, maar ‘Ballrun’ miste een eenvoudige roze van de spot. De frame ging daarna gelijk op en er ontstond een intens safetygevecht. Uiteindelijk kreeg Wilson een halve kans op de gele die hij potte en daarna een knappe clearance produceerde om de wedstrijd te beslissen. Door zijn zege mag Wilson het in de kwartfinale opnemen tegen Judd Trump, die eerder op de dag ook in een decider won van de Noord-Ier Mark Allen.

The Masters | Trump vecht zich knap langs Allen na spannende decider

WAAR TE BEKIJKEN?

Alle eersterondepartijen zitten erop, we gaan naar de kwartfinales. Wie staat er zondagavond met de Paul Hunter Trophy? Wij zijn er vanaf begin tot einde bij. Mis niks van de tweede Triple Crown van het seizoen bij Eurosport en discovery +.

The Masters The Masters | Trump vecht zich knap langs Allen na spannende decider 7 UUR GELEDEN