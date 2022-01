The Masters | Dominante O'Sullivan laat geen spaan heel van Lisowski

Nerveuze start

Bij elk Triple Crown Event waar O'Sullivan aan meedoet zijn de verwachtingen immens hooggespannen. Meestal kan de zevenvoudig Masters-winnaar wel aan die verwachtingen voldoen, maar in de eerste drie frames moest O'Sullivan toch echt even in zijn spel komen. De ballen raakten niet het midden van de pocket en dankzij een aantal onverwachte missers kreeg Lisowski een aantal kansen om frames te pakken.

Gelukkig voor O'Sullivan was zijn tegenstander genadig. Lisowski toverde bij een 1-0 voorsprong nog een mooie century op het bord, maar meer dan dat werd het niet voor de linkshandige Engelsman. Een 3-1 voorsprong voor O'Sullivan was geflatteerd, maar als je je kansen niet pakt tegen de Rocket, dan ga je vroeg of laat kopje onder.

Genius at work

Na de pauze was het de grote Ronnie O'Sullivan-show, met Lisowski als meewerkende figurant. 'Jackpot Jack' bleef O'Sullivan telkens makkelijke kansen aanbieden en daar weet de zesvoudig wereldkampioen wel raad mee. O'Sullivan sloot de partij in stijl af met een 125-break, waardoor de partij rond iets na vieren al klaar was. Het is dan ook niet gek dat dit met afstand de kortst durende partij tot nu toe in het toernooi is.

Robertson is next

O'Sullivan gaat in de kwartfinale uitkomen tegen de Australiër Neil Robertson, die zondagavond moeizaam wist te winnen van de Schot Anthony McGill. Vanavond staat er ook nog een partij op het programma, als Stephen Maguire het gaat opnemen tegen de nummer een van de wereld, Mark Selby.

