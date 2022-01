Robertson kwam als een komeet uit de startblokken. ‘The Thunder from Down Under’ opende de wedstrijd met een century en won ook het tweede frame. O’Sullivan had duidelijk moeite om op gang te komen, maar werd in het derde frame geholpen door zijn opponent.

Robertson miste een relatief eenvoudige rode bal, waardoor onverwachts ‘The Rocket’ ‘table time’ gepresenteerd kreeg. De zevenvoudig Masters-winnaar pakte het cadeautje van de Australiër uit en pakte twee frames op rij, zodat de twee met een gelijke stand de pauze ingingen.

Ad

The Masters | O’Sullivan is niet blij met zichzelf na verkrijgen slechte positie

The Masters The Masters | Robertson roept O’Sullivan halt toe en plaatst zich voor halve finale EEN UUR GELEDEN

Gemiste kans en gebrek aan scherpte

Na de break ging het spel redelijk op en neer. Robertson kwam steeds voor, maar kreeg O’Sullivan niet van zich afgeschud. Op 4-4 miste de Australiër een grote kans om er 5-4 van te maken, maar O’Sullivan miste net de scherpte om op het juiste moment toe te slaan, waardoor Robertson vaak wel wegkwam met een misser of een mindere safety.

Toen de wereldkampioen van 2010 bij een 5-4 voorsprong echter de eerste kans kreeg, was het wel meteen raak voor de Aussie. Geen achtste Masterstitel dus voor O’Sullivan.

The Masters | Perfectie, falen, nalatenschap en opofferen… wat betekent dat voor O’Sullivan?

Generatiegenoot

Robertson gaat het zaterdag in de halve finale opnemen tegen één van O’Sullivans generatiegenoten, de Schot John Higgins of de Welshman Mark Williams. Zij komen vanavond tegen elkaar in actie.

WAAR TE BEKIJKEN?

Alle eersterondepartijen zitten erop, we gaan naar de kwartfinales. Wie staat er zondagavond met de Paul Hunter Trophy? Wij zijn er vanaf begin tot einde bij. Mis niks van de tweede Triple Crown van het seizoen bij Eurosport en discovery+

The Masters The Masters | O’Sullivan is niet blij met zichzelf na verkrijgen slechte positie EEN UUR GELEDEN